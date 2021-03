Isi ia Mutu adio de la Man si Mihaila la U21?! Dica a facut ANUNTUL dupa ce Radoi i-a trecut pe lista preliminara pentru meciurile din martie: "In principiu, asta este decizia!"

Mirel Radoi a anuntat stranierii care vor face parte in principiu din lotul nationalei la primele 3 meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Pe aceasta lista au fost inclusi si Dennis Man si Valentin Mihaila, ceea ce inseamna ca cei doi fotbalisti ai Parmei nu vor putea participa la faza grupelor Campionatului European de tineret.

Cele 3 meciuri din grupa contra Tarilor de Jos, Ungariei si Germaniei se vor juca in aceeasi perioada in care se vor disputa si meciurile nationalei mari. Nicolae Dica, antrenorul secund al primei reprezentative, a confirmat ca intr-o masura destul de mare cei doi vor face parte din lotul nationalei lui Radoi si nu vor merge la EURO U21.

"Da. In principiu, asta este decizia", a spus Dica la Telekom Sport intrebat fiind de acest subiect. Totodata, fostul antrenor al FCSB-ului a vorbit si despre evolutia lui Dennis Man din meciul cu Inter, aratandu-se surprins de faptul ca D'Aversa a ales sa il foloseasca din primul minut.

"Nu ma asteptam sa joace titular Man pentru ca din ce vedeam in Italia, la echipele pe care le dau ziaristii de acolo, Man nu aparea titular, aparea Mihaila. M-am bucurat pentru evolutia lui pentru ca am vazut la el mai mult curaj fata de meciurile anterioare. Am vazut o implicare mai mare in joc, a avut si acest tupeu pozitiv in joc sa vina sa primeasca mingea sa dea sa plece. Dar imi pare rau ca s-a accidentat ca eu cred ca asta a fost si motivul pentru care el a fost scos la pauza.

Usor, usor i se da incredere si el are nevoie de acest lucru. Este un jucator de moral, este un jucator care este si tanar si trebuie sa vorbesti cu el, mereu sa il incurajeze. Eu cred ca la Man s-a platit o suma foarte mare pe el, este un jucator tanar si eu cred ca si antrenorul de la Parma si cei din conducere vorbesc cu el", a spus Nicolae Dica pentru sursa citata.