ANALIZA | Noua generatie de juniori din Liga 1. Cat de pregatite sunt cluburile pentru a indeplini regula U21 in sezonul viitor

FCSB domina clasamentul in privinta numarului jucatorilor eligibili pentru nationala de tineret in stagiunea urmatoare, care se vor incadra in regula U21.

In sezonul 2021-2022, FRF vrea ca cluburile din Liga 1 sa foloseasca la fiecare partida doi jucatori U21, unul care sa ramana in teren pe intreaga durata a meciului si unul care sa evolueze cel putin 45 de minute. FCSB, CSU Craiova, CFR Cluj, Viitorul si Dinamo au acoperite locurile necesare indeplinirii regulii U21 pentru sezonul urmator, cifrele corespunzand rezultatelor bune ale academiilor din ultimii ani. O mentiune pentru clubul lui Gigi Becali, unde s-a investit masiv in juniori si care are la dispozitie un numar considerabil de tineri talentati, unii deja considerati certitudini.

Aceste cluburi au un numar multumitor de jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2000, care vor fi eligibili pentru echipa nationala de tineret in sezonul viitor si a caror valoare de piata trece de 100.000 de euro. Acest plafon este acceptat ca unul edificator pentru cati jucatori au prins meciuri in acest sezon, cati sunt deja obisnuiti cu nivelul Ligii 1 si cati si-au creat deja o cota de piata. Exista si situatii in care cluburile dispun de un bazin mare de talente, precum Viitorul, UTA, FC Arges, Iasi sau Medias, care pot fi promovati oricand la echipa de seniori, dar carora nu li s-au dat prea multe sanse in aceasta stagiune si, probabil, vor avea nevoie de o perioada de acomodare mai lunga. In cazul unora, valoarea lor nu a crescut pana la nivelul de 100.000 de euro, iar altii evolueaza deocamdata constant doar la echipele secunde sau in Liga Elitelor.

FCSB

Ovidiu Horsia (30 octombrie 2000 / 20 ani) - 400.000 euro / mijlocas dreapta / imprumutat la Gaz Metan Medias

Octavian Popescu (27 decembrie 2002 / 18 ani) - 350.000 euro / extrema dreapta

Ovidiu Perianu (16 aprilie 2002 / 18 ani) - 350.000 euro / mijlocas central

Robert Ion (5 septembrie 2000 / 20 ani) - 250.000 euro / mijlocas dreapta

Cristian Dumitru (13 decembrie 2001 / 19 ani) - 200.000 euro / extrema stanga / imprumutat la FC Arges

Stefan Tarnovanu (9 mai 2000 / 20 ani) - 200.000 euro / portar

Adrian Nita (8 martie 2003 / 17 ani) - 150.000 euro / extrema stanga

Alexandru Pantea (11 septembrie 2003 / 17 ani) - 150.000 euro / fundas stanga

Stefan Cana (7 august 2000 / 20 ani) - 150.000 euro / fundas central / imprumutat la Poli Iasi

Ianis Stoica (8 decembrie 2002 / 18 ani) - 150.000 euro / extrema dreapta / imprumutat la CSM Slatina

Razvan Ducan (9 februarie 2001 / 20 ani) - 150.000 euro / portar / imprumutat la CS Mioveni

CFR CLUJ

Claudiu Petrila (7 noiembrie 2000 / 20 ani) - 400.000 euro / mijlocas ofensiv / imprumutat la Sepsi

Otto Hindrich (5 august 2002 / 18 ani) - 225.000 euro / portar / imprumutat la ASU Poli Timisoara

Razvan Andronic (7 ianuarie 2000 / 21 ani) - 200.000 euro / mijlocas dreapta / imprumutat la Academica Clinceni

Alexandru Oroian (27 ianuarie 2001 / 20 ani) - 100.000 euro / mijlocas ofensiv

Andrei Joca (22 iunie 2000 / 20 ani) - 100.000 euro / extrema dreapta

Alin Fica (14 iunie 2001 / 19 ani) - 100.000 euro / mijlocas central / imprumutat la CS Comuna Recea

CSU CRAIOVA

Vladimir Screciu (13 ianuarie 2000 / 21 ani) - 600.000 euro / mijlocas central

Stefan Baiaram (31 decembrie 2002 / 18 ani) - 400.000 euro / extrema stanga

George Cimpanu (8 octombrie 2000 / 20 ani) - 250.000 euro / mijlocas ofensiv

Ionut Mitran (9 martie 2002 / 18 ani) - 150.000 euro / fundas dreapta

Jovan Markovici (23 martie 2001 / 19 ani) - 150.000 euro / atacant / imprumutat la Academica Clinceni

Marian Serban (7 iulie 2000 / 20 ani) - 150.000 euro / mijlocas central / imprumutat la CS Mioveni

SEPSI SF. GHEORGHE

Andres Dumitrescu (19 ani) - 150.000 euro / fundas stanga

George Dragomir (6 august 2003 / 17 ani) - 100.000 euro / extrema dreapta

FC BOTOSANI

-

ACADEMICA CLINCENI

Aurelian Paun (5 mai 2001 / 19 ani) - 100.000 euro / portar

Florinel Sandu (23 ianuarie 2001 / 20 ani) - 100.000 euro / mijlocas central

FC ARGES

George Micle (8 mai 2001 / 19 ani) - 200.000 euro / portar

UTA ARAD

Damian Isac (31 ianuarie 2001 / 20 ani) - 250.000 euro / mijlocas central

Denis Rusu (21 martie 2001 / 19 ani) - 250.000 euro / extrema dreapta

David Miculescu (2 mai 2001 / 19 ani) - 150.000 euro / extrema dreapta

CHINDIA TARGOVISTE

Adrian Ionita (11 martie 2000 / 20 ani) - 200.000 euro / fundas stanga

ASTRA GIURGIU

Mihai Popa (12 octombrie 2000 / 20 ani) - 100.000 euro / portar

Raoul Baicu (5 aprilie 2000 / 20 ani) - 100.000 euro / atacant

GAZ METAN MEDIAS

Luis Nitu (30 mai 2001 / 19 ani) - 150.000 euro / extrema dreapta

FC DINAMO

Marco Ehmann (3 august 2000 / 20 ani) - 250.000 euro / fundas central

Catalin Magureanu (5 iunie 2000 / 20 ani) - 200.000 euro / atacant

Andrei Bani (22 august 2002 / 18 ani) - 150.000 euro / mijlocas ofensiv

Giani Cretu (12 ianuarie 2000 / 21 ani) - 150.000 euro / mijlocas central

Ioan Borcea (6 iulie 2002 / 18 ani) - 100.000 euro / mijlocas ofensiv

FC VIITORUL

Florian Haita (29 octombrie 2000 / 20 ani) - 225.000 euro / extrema dreapta

Marius Leca (6 iulie 2000 / 20 ani) - 175.000 euro / fundas central / imprumutat la FC Farul

Stefan Bodisteanu (1 februarie 2003 / 18 ani) - 150.000 euro / mijlocas ofensiv

Razvan Matis (25 ianuarie 2001 / 20 ani) - 125.000 euro / extrema stanga

Alexi Pitu (5 iunie 2002 / 18 ani) - 100.000 euro / extrema stanga

FC HERMANNSTADT

-

FC VOLUNTARI

Alexandru Stoica (23 ianuarie 2000 / 21 ani) - 150.000 euro / atacant

Florin Balan (2 ianuarie 2002 / 19 ani) - 125.000 euro / mijlocas central / imprumutat la FC Farul

POLI IASI

Teodor Axinte (2 februarie 2000 / 21 ani) - 150.000 euro / portar

Francisc Cristea (15 ianuarie 2001 / 20 ani) - 100.000 euro / mijlocas ofensiv *

* Jucatorii nascuti dupa 1 ianuarie 2000, eligibili pentru regula U21 in sezonul urmator, a caror valoare de piata atinge 100.000 de euro, conform site-ului www.transfermarkt.com.