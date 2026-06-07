În timpul primului incident, petrecut la meciul Danemarca – Finlanda de la Campionatul European – s-a numit Euro 2020, dar s-a jucat în 2021 din cauza pandemiei – viața lui Eriksen a fost salvată de intervenția promptă a căpitanului Simon Kjær. Acesta a executat pe gazon manevrele de resuscitare, în mod corect, și l-a salvat pe coechipierul său într-un moment în care acesta suferise un stop cardio-respirator.

Christian Eriksen e un exemplu pentru celebrul proverb românesc „a avut zile“. Faptul că a „driblat“ moartea pe terenul de fotbal, în două rânduri, prima dată în 2021 și apoi în această seară, spune totul despre cât de binecuvântat e mijlocașul nordic.

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Un pacemaker i-a salvat viața lui Eriksen pentru a doua oară

După episodul din 2021, Christian Eriksen și-a putut continua, totuși, cariera sportivă. Pentru că s-a operat, iar doctorii i-au montat un dispozitiv care se numește „pacemaker“. Vorbim despre un stimulator al ritmului cardiac. Acesta „ascultă“ bătăile inimii și trimite impulsuri electrice către inimă, ajutând-o să bată într-un ritm regulat și eficient. De remarcat că pacemaker-ul nu interferează cu bătăile normale ale inimii. Cât timp inima bate normal, dispozitivul medical rămâne în stand-by. Dar, atunci când detectează un ritm prea lent sau pauze în activitatea cardiacă, pacemaker-ul emite semnale electrice pentru a stimula contracția corectă a mușchiului cardiac.

Exact asta s-a întâmplat, în această seară, în timpul amicalului abandonat din cauza lui Eriksen despre care Sport.ro a scris aici.

Presa daneză a confirmat că operația la care a fost supus, în 2021, dar și faptul că a avut un pacemaker au fost amănuntele decisive care au contribuit la salvarea lui Eriksen, în această seară.