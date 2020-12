"Nu are nicio sansa sa ajunga in Turcia!" Sumudica ii spulbera visele lui Mutu! De ce nu ar putea ajunge selectionerul nationalei U21 la Istanbul

Presa turca a scris despre posibilitatea ca Adrian Mutu sa ajunga pe banca tehnica a unei echipe din Istanbul.

Antrenorul roman care face senzatie in Turcia i-a spulberat, insa, visele lui Mutu. Marius Sumudica a declarat ca selectionerul echipei nationale de tineret nu ar putea antrena in acest moment nicio echipa din Istanbul.

"Cu toata stima pentru Adrian Mutu si ii doresc multa bafta in cariera de antrenor, mi-as dori sa ajunga la o echipa din Istanbul, dar nu are nicio sansa in momentul de fata, fiindca nicio echipa din Istanbul nu-si schimba antrenorul.

Eu nu vorbesc de nivelul lui tu ca antrenor, sa nu fiu inteles gresit", a spus Marius Sumudica, potrivit TelekomSport.

Turcii de la NTV Spor au anuntat ca 5 echipe din Super Lig il vor pe Adrian Mutu, despre selectionerul "tricolorilor mici" spunand ca acesta ar fi tentat sa renunte la contractul cu FRF pentru a accepta o aventura in Turcia.