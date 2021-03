Un fost capitan al Stelei a dat cartile pe fata! "Eu tin cu ei! N-am nimic impotriva nimanui!" Ce spune jucatorul despre regula U21

Scandalul dintre FCSB si Steaua continua, iar un fost jucator care a jucat cu ambele nume pe piept isi exprima si el parerea.

Fost international, Alex Bourceanu, a vorbit despre situatia dintre FCSB si Steaua si se declara un sustinator al echipei patronate de Gigi Becali. "N-am nimic cu CSA Steaua, dar eu tin cu echipa lui Gigi Becali. Am fost in 2011 cu stema Stelei si in 2015 cu stema FCSB. N-am nimic impotriva nimanui, eu tin cu echipa lui Gigi Becali, acolo am crescut, acolo am castigat bani. Nu vreau sa-mi las un loc cald la FCSB, asta este adevarul. Cand m-am intors din Rusia accidentat, am ales sa merg la Dunarea Calarasi! Ar trebui sa fiu suparat ca nu m-am intors la FCSB? Asta era nivelul meu atunci. Urci in cariera, dar mai si cobori… Nu trebuie sa te superi.

Varsta nu iarta pe nimeni, trebuie sa fim autocritici. Eu asa gandesc. Tin legatura cu Latovlevici. Am vorbit acum doua saptamani despre ceaiuri. El e rezerva, se antreneaza bine si asteapta sansa pentru a juca. Poate va veni si momentul in care-l va scoate din echipa pe Camora", a spus Alex Bourceanu pentru Prosport.

Fotbalistul si-a aratat dezaprobarea fata de regula U21, pe care nu o considera utila. "Nu crestem cu aceasta regula Under 21. Campionatul Romaniei a devenit unul de tineret", a concluzionat Alex Bourceanu.

De trei ori campion al Romaniei cu FCSB, mijlocasul Alexandru Bourceanu (33 de ani) a evoluat in cariera sa la formatiile Dunarea Galati, FC Timisoara, Trabzonspor si ultima oara in Rusia, la Arsenal Tula.