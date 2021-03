Low pregateste SURPRIZE pentru meciul cu nationala lui Radoi! "Pustiul-minune" Musiala, chemat la nationala Germaniei! Anuntul facut de selectioner

Fotbalul din Germania continua sa produca talente de nivel mondial, iar selectionerul e gata sa le dea o sansa sa straluceasca si la prima reprezentativa.

Joachim Low a anuntat ca doi dintre cei mai buni pusti din Bundesliga, Florian Wirtz de la Bayer Leverkusen si Jamal Musiala de la Bayern Munchen, vor fi chemati la urmatoare actiune a nationalei mari a Germaniei. Cei doi tineri pot debuta chiar impotriva Romaniei, la confruntarea din 28 martie dintre cele doua selectionate.



"Va fi o experienta buna pentru ei de a sta cateva zile cu noi pentru a cunoaste tot grupul inainte de Euro", a spus Joachim Low conform RTL. Noua senzatie a lui Bayern, Jamal Musiala, a avut si optiunea de a alege Nigeria sau Anglia, insa a preferat sa joace pentru nationala antrenata de Joachim Low, dupa ce a discutat cu mai multi oameni din tabara bavarezilor.

Vestea e cu atat mai buna cu cat fotbalistul a inceput sa prinda din ce in ce mai multe minute la Campioana Europei, iar performantele sale au atras atentia intregii lumi fotbalistice. Celalalt tanar care a fost chemat de selectionerul neamt in premiera la nationala, Florian Wirtz, nu a implinit inca 18 ani, insa are peste 50 de partide jucate pentru Bayer Leverkusen, iar specialistii ii prevad un viitor stralucit in nationala Germaniei, datorita seriozitatii si talentului de care a dat dovada.