Probleme pentru Mutu inainte de EURO 2021! Un titular va rata meciurile din grupa si ii da mari batai de cap selectionerului

CFR Cluj are mari probleme, dupa ce 5 fotbalisti din cadrul campioanei au fost depistati pozitiv cu SARS-COV2. Printre acestia se afla si Valentin Costache, titular in atacul nationalei U21 in ultimele meciuri din preliminarii.



Nationala U21 se va reuni saptamana viitoare, inaintea primelor meciuri de la EURO 2021. Romania va intalni, in perioada 24 - 30 martie, Olanda, Ungaria si Germania, in cadrul grupei A. Fazele eliminatorii sunt programate doua luni mai tarziu, in intervalul 31 mai - 6 iunie. Jucatorul care a debutat in Liga 1 pentru Dinamo, a strans in actualul sezon 24 de aparitii si reusit 4 goluri si o pasa de gol.

Valentin Costache (22 de ani), eroul din preliminariile EURO 2021, care a inscris golul decisiv din partida cu Danemarca (1-1), nu va putea participa la faza grupelor de la turneul final, fiind obligat sa respecte perioada de izolare. Romania este in grupa cu tara gazda, Ungaria, cu Olanda si cu Germania. Debutul pentru micii tricolori va fi pe 24 martie, impotriva Olandei, dupa va urma partida cu Ungaria, pe 27 martie, iar Romania va incheia meciurile din grupa cu Germania, revansa dupa meciul din semifinalele EURO 2019.