FCSB a ratat două transferuri în aceeași zi! Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica

FCSB a ratat două transferuri în aceeași zi! Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica Superliga
SPORT.RO
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FCSB a ieșit din cursa pentru Stefan Pirgic și Anderson Ceara în aceeași zi, conducerea făcând un pas în spate din cauza pretențiilor financiare ale jucătorilor.

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Începutul perioadei de mercato aduce primele obstacole pentru campioana României. Potrivit informațiilor din piață, negocierile pentru doi dintre mijlocașii aflați pe lista de interes s-au blocat.

Mihai Stoica a dezvăluit că echipa sa nu va participa la o licitație pentru Stefan Pirgic, fotbalist legitimat la Zeleznicar Pancevo. Oficialul a punctat că bugetele altor cluburi europene sunt mult mai mari, astfel că o mutare devine nerealizabilă în acest context.

„Dacă oamenii dau 2.000.000, 2.500.000, nu ştiu ce, îţi dai seama că nu ne batem cu ei. Au alte bugete. Cel cu care am discutat, Zvonko Milojkovic, mi-a zis că suntem acolo. Eu n-am de unde să ştiu. N-am discutat cu clubul direct. E logic ca oamenii care au ceva de vânzare să nu se grăbească. Perioada e foarte lungă. Noi nu ne grăbim. Dacă ne-am fi grăbit, am fi avut și 3 jucători deja. Nu o să fim atât de idioţi să aruncăm cu banii”, a spus Mihai Stoica pentru PrimaSport.

Condiții inacceptabile impuse de Csikszereda

O situație similară s-a petrecut și în cazul brazilianului Anderson Ceara. Termenul limită pentru propunerea înaintată clubului Csikszereda a expirat, iar conducerea bucureșteană nu este dispusă să pluseze. Din contră, dacă discuțiile se vor relua, oferta va fi una inferioară celei inițiale.

„Anderson Ceara... azi a fost ultima zi în care oferta noastră era valabilă. Nu a fost acceptată, aşa că nu mai e valabilă. Dacă e să discutăm, discutăm sub ceea ce am oferit până acum. Suma care a fost solicitată este exagerată, şi nu numai suma, dar şi nişte clauze fantasmagorice pe care le solicitau cei de la Csikszereda”, a zis Mihai Stoica.

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