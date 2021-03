BREAKING NEWS | Mirel Radoi, depistat pozitiv cu Covid-19 inaintea SOCULUI cu Germania! Declaratia selectionerului Romaniei

Romania debuteaza la finalul acestei luni in preliminariile Mondialului din 2022.

Inainte de startul partidelor din calificarile la Campionatul Mondial din Qatar, selectionerul Mirel Radoi avea programata, pe 17 martie, o conferinta de presa, la Casa Fotbalului. Evenimentul a fost anulat, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.

Mirel Radoi a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus si nu va putea participa la aceasta conferinta. Selectionerul a anuntat ca spera sa poata reveni cat mai curand la antrenamente, el simtindu-se bine si neavand niciun simptom.

"Am efectuat luni, 15 martie, un test Covid care, din pacate, a iesit pozitiv. Nu am simptome acum. Imi doresc din tot sufletul sa fi fost o eroare sau, in cel mai rau caz, ca perioada de 14 zile sa fie aproape de final in cazul meu, astfel incat sa putem incepe normal pregatirea partidelor", a declarat Mirel Radoi, potrivit frf.ro.

Selectionerul va efectua teste suplimentare in aceste zile pentru clarificarea situatiei.

Romania va infrunta in aceasta luna Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele 'tricolorilor' vor fi transmise IN DIRECT de PRO TV si WWW.SPORT.RO.