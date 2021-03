Ghinion teribil in 2021 pentru capitanul nationalei U21! A pierdut transferul la o echipa de Champions League si lipseste de la Euro 2021

Virgil Ghita era considerat unul dintre cei mai importanti oameni din echipa lui Adrian Mutu.

In urma cu o luna, Virgil Ghita a fost operat de urgenta in Italia, dupa ce i s-a descoperit un chist osos la femurul stang. Conform specialistilor, chistul unicameral reprezinta o leziune benigna, care conduce la subtierea zonelor adiacente de os cu fracturare sau durere prin microfractura. Localizarea cea mai frecventa este humerusul proximal, urmata de femurul proximal. In absenta fracturii in chist, acestea sunt asimptomatice si sunt detectate prin radiografie, rezonanta magnetica sau tomografia computerizata, atunci cand pacientii se prezinta la medic pentru alte probleme. Interventia chirurgicala a avut loc la Clinica Vila Stuart din Roma, printr-o tehnica minim invaziva, iar perioada de recuperare completa va fi de cel putin trei luni de zile.

NU ESTE IN LOTUL CONVOCAT DE MUTU PENTRU EUROPEANUL DE TINERET

In preliminariile pentru Euro 2021, fundasul central de la Viitorul a fost titular si capitan al nationalei U21 in meciurile cu Finlanda (3-1), Malta (3-0) si Ucraina (0-1), dar a lipsit la inceputul campaniei de calificare din cauza unui sir de accidentari si nu a fost pe teren la meciul decisiv cu Danemarca (1-1), din cauza ca a fost infectat cu noul coronavirus. Capitan la echipa de club si in atentia lui Mirel Radoi pentru selectia la reprezentativa de seniori, Ghita era considerat un om de baza in centrul liniei defensive a echipei de tineret, alaturi de Alex Pascanu si Andrei Chindris, dar nu se afla pe lista jucatorilor convocati pentru Europeanul din Ungaria si Slovenia, fiind inlocuit de Denis Ciobotariu in primii 23 de convocati si de Ricardo Grigore pe lista aditionala. Aceasta era ultima sansa a lui Ghita sa joace la un turneu final U21, dupa ce s-a aflat in lot, in 2019, cand Romania a ajuns pana in semifinalele competitiei, dar nu a fost folosit niciun minut de Mirel Radoi, iar la Euro 2023, organizat de Romania, nu va mai fi eligibil.

A PIERDUT TRANSFERUL LA FERENCVAROS

Lipsa de la Euro 2021 nu este singurul ghinion al fotbalistului in 2021. Aparatorul a fost aproape sa semneze in aceasta iarna cu Ferencvaros, campioana Ungariei si echipa care a jucat in sezonul actual al Champions League, intr-o grupa cu Barcelona, Juventus si Dinamo Kiev. Mutarea era data ca sigura, lui oferindu-i-se un salariu de 30.000 de euro pe sezon si Viitorul trebuia sa primeasca 800.000 de euro in schimbul sau, dar a picat dupa ce fotbalistul a ajuns la Budapesta, pentru a semna actele.

Desi s-a scris ca oficialii clubului maghiar nu ar fi respectat sumele negociate initial pentru salariul fotbalistului, se pare ca acesta ar fi picat vizita medicala, tocmai din cauza problemei pe care a ales sa o rezolve prin operatia din Italia. Ultimul meci jucat de capitanul nationalei U21 la echipa de club a fost pe 23 ianuarie 2021, contra Craiovei, cand a fost integralist, dar a acuzat dureri la finalul jocului, el urmand sa revina pe teren, cel mai probabil, odata cu meciurile din play-out, la jumatate lunii viitoare. Ghita a fost aproape sa ajunga la FCSB, in vara anului trecut, dar Gigi Becali nu a fost de acord cu suma de transfer ceruta de Viitorul si a preferat sa ii reprofileze pe Neldecu, Ov. Popescu si Harut pe acel post.

ESTE AJUTAT LA RECUPERARE DE LOGODNICA SA

Fotbalistul Viitorului este ajutat in perioada de recuperare de logodnica sa, Sandra Sonia Axinciuc, fiica fostului fotbalist Marius Axinciuc, care a evoluat la Farul, Rapid, Gaz Metan Medias sau FC National. Cei doi sunt impreuna de cinci ani si s-au logodit, urmand sa se casatoreasca cand se va incheia pandemia de coronavirus. Sandra a practicat voleiul si voleiul pe plaja si este absolventa a Facultatii de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Ovidius", specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala. Tanara a avut si ea doua operatii la genunchi si este familiarizata in amanunt cu procedurile din perioada de recuperare.