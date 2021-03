Aliat SURPRIZA pentru Gigi Becali in razboiul cu FRF! Cine se opune noii reguli U21 impuse de Razvan Burleanu

FRF vrea sa modifice regula U21 din urmatorul sezon.

Federatia Romana de Fotbal vrea doi tineri jucatori pe teren, dintre care unul sa joace cel putin 45 de minute.

Victor Piturca este aliatul lui Gigi Becali in batalia cu FRF! Fostul selectioner este de partea cluburilor care contesta regula Under 21! "Nemtii nu impun jucatori tineri in teren", a zis Piturca.

"Nu poti ruga o echipa privata sa bage in teren ce jucatori vor cei de la Federatie. Fotbalistii trebuie sa merite sa intre in teren, indiferent ce varsta au", a completat fostul selectioner.

Victor Piturca a comentat si transferurile lui Dennis Man si Valentin Mihaila la Parma si a explicat cum l-au impresionat cei doi: "Sunt tineri, sunt talentati, trebuie sa fie mult mai rai in teren, amandoi."

Fostul selectioner al Romaniei a vorbit si despre pustiul minune din Liga 1, Octavian Popescu, pe care Universitatea Craiova l-a pierdut anul trecut.

"I-am vazut talentul fotbalistic, asta e si motivul pentru care l-am chemat la echipa mare. Sper sa ajunga un fotbalist mare. Patronul Rotaru e vinovat de pierderea lui! Vina ii apartine in totalitate, 100%, lui Rotaru."