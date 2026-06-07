GALERIE FOTO Alexander Zverev, campionul pierzător: germanul, mai sincer decât oricine, după finala de la Roland Garros

Alexander Zverev, campionul pierzător: germanul, mai sincer decât oricine, după finala de la Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
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Alexander Zverev a privit realitatea în ochi, în mijlocul euforiei resimțite după câștigarea turneului de la Roland Garros.

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Alexander ZverevTenis ATPGermaniaRoland Garros 2026
Din articol

Alexander Zverev nu s-a temut să spună lucrurilor pe nume, demonstrând un nivel incredibil de luciditate, în freamătul victoriei proaspăt obținute în finala de cinci seturi a competiției de la Roland Garros.

Tenismenul german l-a întrecut pe italianul Flavio Cobolli, scor 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1, după ce finala a intrat în a cincea oră de joc.

Alexander Zverev admite că a fost, „uneori, pierzător, în momentele cele mai importante”

Până acum pierzător în aceste scenarii, în care se apropia la un singur set distanță de trofeu, Alexander Zverev a reușit un ultim set la fel de bun precum primul.

Adresându-i-se echipei, Alexander Zverev și-a încheiat discursul de campion ținut în cadrul ceremoniei de premiere de la Paris într-o notă aparte: „Vreau să vă mulțumesc tuturor. Să fiu sincer, am trecut prin multe. Prin accidentări, prin momente sfâșietoare, prin înfrângeri. Am fost și pierzători, uneori, în cele mai importante momente, dar, la sfârșitul zilei, suntem campioni de Grand Slam acum, iar asta contează,” a fost modul inedit prin care Zverev a ales să își încheie discursul.

Alexander Zverev

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Alexander Zverev, eșecuri teribile în finalele de Grand Slam

Parcursul germanului Alexander Zverev către primul titlu de mare șlem a fost departe de a fi ușor de anticipat sau digerat.

În prima finală de turneu major, Zverev a irosit un avantaj de 2-0 la seturi, și nu împotriva unui tenismen obișnuit cu marile trofee, ci în fața austriacului Dominic Thiem, care și-a cucerit unicul titlu de mare șlem în acea finală a Openului American 2020.

În a doua finală de Grand Slam jucată, Alexander Zverev s-a văzut întors de Carlos Alcaraz, pe zgura de la Paris, de la 2-1 la seturi, în meciul jucat în urmă cu doi ani.

Pentru ca totul să fie și mai dificil de surmontat, Zverev a pierdut în minimum de seturi finala Australian Open 2025, în fața unui Sinner mai inspirat.

Zverev adună marile victorii în palmares, în ciuda eșecurilor dureroase

În ciuda ezitărilor însă Alexander Zverev a persistat și a reușit. Astăzi, este campion de Grand Slam, câștigător de medalie de aur olimpic, dar și triumfător al Turneului Campionilor.

Zverev a fost număr 2 ATP în 2022, are 25 de titluri de campion și peste 60 de milioane de dolari apropiate din tenis.

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