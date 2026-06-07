Alexander Zverev nu s-a temut să spună lucrurilor pe nume, demonstrând un nivel incredibil de luciditate, în freamătul victoriei proaspăt obținute în finala de cinci seturi a competiției de la Roland Garros.

Tenismenul german l-a întrecut pe italianul Flavio Cobolli, scor 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1, după ce finala a intrat în a cincea oră de joc.

Alexander Zverev admite că a fost, „uneori, pierzător, în momentele cele mai importante”

Până acum pierzător în aceste scenarii, în care se apropia la un singur set distanță de trofeu, Alexander Zverev a reușit un ultim set la fel de bun precum primul.

Adresându-i-se echipei, Alexander Zverev și-a încheiat discursul de campion ținut în cadrul ceremoniei de premiere de la Paris într-o notă aparte: „Vreau să vă mulțumesc tuturor. Să fiu sincer, am trecut prin multe. Prin accidentări, prin momente sfâșietoare, prin înfrângeri. Am fost și pierzători, uneori, în cele mai importante momente, dar, la sfârșitul zilei, suntem campioni de Grand Slam acum, iar asta contează,” a fost modul inedit prin care Zverev a ales să își încheie discursul.