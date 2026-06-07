Duminică seară, în repriza a doua a meciului amical Danemarca - Ucraina, Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren și a creat un deja-vu teribil, după ce în urmă cu cinci ani suferise un stop cardiac pe teren la meciul cu Finlanda de la EURO 2020.

Fotbalistul trecut pe la Tottenham, Inter sau Manchester United și-a revenit datorită dispozitivului cardiac montan în corp și a mers pe propriile picioare la ambulanță.

UEFA a intervenit după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în Danemarca - Ucraina

Forul european UEFA și-a arătat susținerea față de situația lui Eriksen și a transmis un mesaj pe rețelele social media, în care i-a urat doar sănătate internaționalului danez.

”Suntem încântați să auzim că Eriksen e bine. Toate cele bune, Christian!”, a transmis UEFA.