UEFA a intervenit după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în Danemarca - Ucraina

UEFA a intervenit după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în Danemarca - Ucraina Fotbal extern
SPORT.RO
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Au fost momente de panică la Odense.

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Christian EriksenDanemarcadanemarca - ucrainaeriksen
Din articol

Duminică seară, în repriza a doua a meciului amical Danemarca - Ucraina, Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren și a creat un deja-vu teribil, după ce în urmă cu cinci ani suferise un stop cardiac pe teren la meciul cu Finlanda de la EURO 2020.

Fotbalistul trecut pe la Tottenham, Inter sau Manchester United și-a revenit datorită dispozitivului cardiac montan în corp și a mers pe propriile picioare la ambulanță.

UEFA a intervenit după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în Danemarca - Ucraina

Forul european UEFA și-a arătat susținerea față de situația lui Eriksen și a transmis un mesaj pe rețelele social media, în care i-a urat doar sănătate internaționalului danez.

”Suntem încântați să auzim că Eriksen e bine. Toate cele bune, Christian!”, a transmis UEFA.

Ce a spus doctorul naționalei Danemarcei despre situația lui Eriksen

Medicul echipei naționale de fotbal a Danemarcei, Morten Boesen, a oferit o primă reacție despre incidentul de duminică seară la televiziunea daneză TV 2. El a evidențiat faptul că Eriksen se simte bine și că e la spital pentru control.

”Christian se simte bine în acest moment. La propria solicitare, a cerut să meargă la ambulanță, ceea ce este un semn bun. Suntem în contact permanent cu cei de la spital și mă aștept ca el să fie în continuare bine.

Este o situație neplăcută. Din fericire, de această dată și-a revenit mai repede. Ceea ce urmează acum este să îi analizăm stimulatorul cardiac”, a spus Boesen, citat de ekstrabladet.dk.

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