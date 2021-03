"Ne-am obisnuit sa castigam cu 1-0. Am fost prea relaxati!" Olaru asteapta convocarea la nationala: "Cred ca e nevoie de mine la U21, o sa merg la Euro"

Darius Olaru nu-si explica relaxarea din jocul echipei sale in partea a doua a meciului de la Arad, cand FCSB a ratat cel putin 3 ocazii uriase.

Jucatorii au incercat sa se motiveze la pauza, dar efectul pe care l-au obtinut a fost fix invers. Olaru se gandeste la derby-ul cu CFR, de etapa viitoare, apoi viseaza la nationala.

"Am iesit mai relaxati in repriza a doua si am tratat prea usor unele faze, asta era sa ne coste punctele. Asa e cand ratezi multe ocazii, se razbuna. Ne bucuram ca am luat punctele pana la urma. Ne-am obisnuit sa castigam cu 1-0, e important ca luam punctele, ne mentin pe primul loc.

E bine ca vom fi pe primul loc la derby-ul cu CFR. Ma gandesc la meciul ala, apoi voi vedea unde voi fi, la ce nationala joc. M-as bucura sa fiu la nationala mare, dar cred ca e nevoie de mine la Under 21 si vreau sa merg la Euro", a spus Olaru la Digisport.