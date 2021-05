Interes neasteptat pentru Cristiano Ronaldo! Starul portughez e ofertat de clubul care l-a crescut

Dat ca si plecat de la Juventus, Cristiano se poate intoarce la prima iubire, desi are oferte din Anglia, Franta, Spania si SUA.

Presa din Italia a anuntat ca Cristiano Ronaldo se afla la ultimul sezon la Juventus, care a avut un sezon catastrofal, pierzand primul titlu in Serie A dupa noua triumfuri consecutive si ar putea rata calificarea in editia viitoare a Champions League, competitie pe care a parasit-o, in acest sezon, in faza optimilor de finala. Portughezul nu duce lipsa de oferte si este dorit de Manchester United, PSG, Real Madrid si Inter Miami.

Insa, presa din Portugalia anunta o varianta surpriza pentru un transfer in aceasta vara. Sporting Lisabona, clubul la academia caruia s-a format starul portughez, il doreste in lot. "Leoes" au castigat matematic titlul in Liga Sagres, primul dupa o pauza de 19 ani, si vrea sa ajunga pana in fazele superioare ale Champions League, in editia viitoare a competitiei. Clubul este finantat acum de socios, de compania de telecomunicatii si media NOS si de alte sponsori, precum banca Caixa Geral de Depositos si producatorul de bere Super Bock, si oficialii cred ca ar putea atrage alte companii importante, dupa anuntarea semnarii contractului cu Cristiano Ronaldo.

Desi ar putea primi salarii duble la celelalte cluburi interesate de el, fotbalistul ar putea sa fie tentat cu o revenire in Portugalia, daca clubul ii va oferi o mare parte din drepturile de imagine, libertatea de a onora numeroasele actiuni publicitare ale sponsorilor sai, timp de joc nelimitat si mentinerea in atentia selectionerului Fernando Santos.

Sporting Lisabona are in palmares 19 titluri de campioana, 17 Cupe, 3 Cupa Ligii si 8 Supercupe ale Portugaliei, dar si un trofeu Cupa Cupelor (1963-1964). In ultimii ani, clubul a stat in umbra rivalelor Benfica si FC Porto. Lotul, desi bun din punct de vedere sportiv, nu este atractiv pentru sponsorii din Portugalia. Vedetele actului lot sunt Joao Mario, Sebastian Coates, Antonio Adan, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Nuno Santos si Tiago Tomas.

De cealalta parte, Cristiano Ronaldo (36 ani) a evoluat pentru Sporting Lisabona (2002-2003), Manchester United (2003-2009), Real Madrid (2009-2018) si Juventus (2018-2021). El este cel mai bun marcator din istoria fotbalului si este considerat unul dintre cei mai mari fotbalisti din toate timpurile. In palmaresul sau se regasesc 31 de trofee majore, inclusiv Champions League (5), Campionatul European (1), Ballon D'Or (5), European Golden Shoe (4) si Nations League (1).

Multiplu campion in Anglia, Spania si Italia, Cristiano are cele mai multe selectii pentru nationala Portugaliei (173) si este golgheterul all-time al tarii sale (103). Este unul dintre cei doar trei fotbalisti care au castigat peste 1 miliard de dolari in cariera lor, fiind celebru pentru rivalitatea sa cu Leo Messi si numarul mare al contractelor comerciale oferite.