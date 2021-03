Cristiano Ronaldo, CRITICAT DUR de doua legende ale lui Juventus dupa eliminarea din Liga: "Este o greseala de neiertat! Nu are nicio scuza!"

Juventus a fost eliminata in optimile de finala ale Ligii Campionilor de FC Porto.

Fostul mare atacant al campioanei Italiei, Alessandro Del Piero, a anuntat dupa meci ca oficialii lui Juve trebuie sa faca schimbari masive la nivel tehnic sau al lotului.

De asemenea, fostul capitan al lui Juventus a spus despre Cristiano Ronaldo ca a avut putine realizari, insa nu considera ca doar portughezul ar trebui sa fie considerat responsabil de eliminare, ci toata echipa. Del Piero a evidentiat faptul ca echipa lui Pirlo a jucat in superioritate numerica mai mult de o ora cu tot cu reprizele de prelungiri.

"Dupa o asemenea eliminare trebuie sa existe o schimbare in club pentru ca exista un gust amar acum la Juventus. O schimbare la nivel de conducere, de conducere tehnica sau la nivelul lotului.

Juve a avut o ora in care a jucat in superioritate numerica, nu e doar responsabilitatea lui Ronaldo, liderul echipei, sa inscrie si sa decida soarta unei calificari. Intr-adevar, a avut putine realizari. Cristiano trebuie sa isi asume vina, bineinteles. Nu a avut multe ocazii insa a irosit acea lovitura de cap care ne-ar fi putut aduce in avantaj", a spus Del Piero pentru Sky Sport Italia.

De asemenea, si fostul mare antrenor al lui Juventus Fabio Capello l-a criticat pe starul portughez dupa meciul de marti seara. Antrenorul italian i-a reprosat lui Ronaldo ca s-a intors cu spatele la golul marcat din lovitura libera de Sergio Oliveira in minutul 115.

"Asemenea goluri nu se pot lua. Cristiano Ronado sarind si intorcandu-se cu spatele in zid... oricine este in zid nu poate sa se teama sa fie lovit. Este o greseala de neiertat si nu are nicio scuza", a spus Fabio Capello sursei citate.