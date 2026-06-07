Omul de afaceri a ieșit din fotbal de mai bine de 13 ani, dar urmărește detașat tot ce se întâmplă în Superliga României, atât la echipa sa de suflet, Dinamo, cât și la rivalele din campionat. Borcea se arată impresionat de ce a demonstrat Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul care a lăsat CFR Cluj pentru a semna cu Rapid.

”Pancone” a reușit să califice CFR Cluj în preliminariile Conference League, performanță care i-a adus un nou contract în Gruia. Doar că antrenorul a pus o serie de condiții pentru a rămâne în Ardeal, astfel că a preferat să semneze cu Rapid.

Cristi Borcea: ”Am vrut să-l iau pe Pancu la Dinamo”

Borcea își amintește că a vrut să-l transfere pe Daniel Pancu la Dinamo în perioada în care acesta evolua în Turcia, pentru Beșiktaș, dar s-a lovit de refuzul fostului atacant.

„Pancu a demonstrat, atât la echipa națională de tineret, cât și la CFR Cluj. Eu zic că este unul dintre cei mai buni antrenori în momentul de față. E un rapidist adevărat, eu am vrut să-l iau pe Pancu, după ce a jucat în Turcia.

Eram la Giovanni și mi-a spus 'nu, indiferent de sumă'. Pe mine m-au refuzat doar doi jucători, amândoi rapidiști: Daniel Niculae și Pancu”, a spus Cristi Borcea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Daniel Pancu a anunțat cinci transferuri la Rapid: „S-ar putea să fie vorba de mai mulți”

La conferința de presă în cadrul căreia a fost prezentat la Rapid, tehnicianul a vorbit despre necesitatea unor schimbări importante în cadrul echipei.

„Avem nevoie de jucători peste nivelul celor de acum și cu un anumit profil. Cred că vor fi minim cinci transferuri. S-ar putea să fie vorba chiar de mai mulți”, a declarat Daniel Pancu la prima sa conferință în calitate de antrenor al Rapidului.