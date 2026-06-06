Vedeta Craiovei pleacă și dă lovitura carierei: prima poză în tricoul echipei care îi oferă un salariu „faraonic“

Universitatea Craiova a câștigat cupa și campionatul, iar aceste rezultate excelente au ridicat cotele jucătorilor și i-au adus în atenția echipelor din străinătate care vor să-și întărească loturile, în perioada mercato. Așadar, la ora actuală, oltenii se confruntă cu o problemă plăcută. Pe de o parte, Mihai Rotaru are șansa încasării unor sume importante. Pe de altă parte, orice plecare din rândul jucătorilor de bază va slăbi echipa și va necesita aducerea unui înlocuitor pe măsură. Și, așa cum se întâmplă în fotbal, un jucător nou-venit, chiar și unul cu un CV bun, va avea nevoie de o perioadă de acomodare. Iar Craiova nu prea își permite așa ceva, în condițiile în care va debuta, în preliminariile Champions League, pe 7-8 iulie (tur) și pe 14-15 iulie (retur). Assad Al-Hamlawi, cinci oferte pe masă și discuții avansate cu Al-Ahly Cairo La ora actuală, în mod cert, cel mai căutat star al Universității e palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani). Atacantul a ajuns în atenția mai multor cluburi datorită cifrelor sale foarte bune în ultima campanie: 16 goluri și 4 pase de gol, în 48 de partide. În acest moment, sunt cinci cluburi interesate de serviciile vârfului Universității: *AEK Atena (Grecia) *Mainz (Germania) *Club Brugge (Belgia) *Legia Varșovia (Polonia) *Al-Ahly Cairo (Egipt)

De remarcat că AEK Atena și Mainz l-au văzut pe Assad Al-Hamlawi la lucru, în meciurile jucate cu Craiova, în ultimul sezon de Conference League. Contra nemților de la Mainz, Al-Hamlawi a marcat golul victoriei, de 1-0. În duelul cu AEK Atena (2-3), palestinianul a oferit o pasă de gol. Iar polonezii de la Legia Varșovia îl știu pe Al-Hamlawi de pe vremea când acesta juca la Slask Wroclaw, în 2025. De aici a și fost transferat jucătorul, la Universitatea Craiova, în vara anului trecut, pentru un milion de euro. Dar, potrivit presei arabe, echipa care e foarte aproape de a obține semnătura lui Al-Hamlawi e Al-Ahly Cairo din Egipt. Sport.ro a oferit această informație, în premieră, încă de pe 19 mai. Transfer intermediat pe filiera tunisiană În acest moment, Al-Ahly Cairo, cea mai titrată echipă din Africa, campioană continentală de 12 ori, îi oferă lui Al-Hamlawi un salariu „faraonic“, de 1,5 milioane de dolari pe an! Sport.ro a dezvăluit aici suma pe care o câștigă palestinianul, la Craiova, incomparabilă cu oferta egipteană pe care o are pe masă. Și, potrivit jurnaliștilor arabi, transferul lui Al-Hamlawi, la Al-Ahly, are șanse mari să fie finalizat, în curând. Șeful departamentului de scouting la gruparea din Cairo se ocupă personal de această mutare. Vorbim despre tunisianul Anis Boujelbene (foto jos, 48 de ani).

„Anis Boujelbene a luat legătura cu Assad Al-Hamlawi prin intermediul unchiului jucătorului. Acesta trăiește în Tunisia și l-a pus pe fotbalistul de 25 de ani în legătură cu oficialii clubului Al-Ahly Cairo. Aceștia sunt încrezători că aducerea lui Al-Hamlawi se poate realiza, mai ales că suma de transfer nu e una foarte mare“, a notat jurnalistul Karim Rizkallah. Acesta l-a și „îmbrăcat“ deja pe Al-Hamlawi în tricoul celor de la Al-Ahly, pentru a sublinia că sosirea sa, în Egipt, e iminentă.

În acest moment, Al-Hamlawi e cotat la 1,4 milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com. În mod cert însă, transferul său la o altă echipă se va realiza în schimbul unei sume mai mari, având în vedere ofertele existente pentru el, dar și randamentul foarte bun pe care l-a dat în ultimul sezon.

Assad Al-Hamlawi, pe picior de plecare de la Craiova