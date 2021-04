BREAKING NEWS | "Tin mult la el!" Anunt de ultima ora al lui Florentino Perez despre viitorul lui Cristiano Ronaldo! Ce a spus despre transferul la Real

Florentino Perez, presedintele Super Ligii a vorbit despre unul dintre cele mai comentate subiecte ale perioadei de transferuri.

Numele lui Cristiano Ronaldo a fost asociat cu o posibila revenire pe Santiago Bernabeu, mai ales dupa ce au aparut zvonurile ca ar urma sa plece de la Juventus. Starul portughez a fost intens criticat in acest sezon, mai ales dupa eliminarea din Champions League, iar Juventus a fost sfatuita sa il vanda.

Florentino Perez, presedintele Super Ligii a fost invitat in cadrul emisiunii 'El Chiringuito', acolo unde a dat raspunsul final in ceea ce priveste revenirea lui Ronaldo la Real Madrid.

"Cristiano nu se va intoarce la Madrid, nu are rost, tin mult la el si ne-a oferit multe, insa deja nu mai are sens", a spus Florentino Perez.

Cristiano Ronaldo a plecat de la Real Madrid la Juventus in 2018, iar italienii au platit 117 milioane de euro in schimbul sau. Starul portughez a fost adus cu promisiunea ca Juve va reusi sa castige Champions League cu el in echipa, insa acest lucru nu s-a intamplat.

450 de goluri a inscris Cristiano Ronaldo in 438 de meciuri jucate in tricoul lui Real Madrid.