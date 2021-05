Primul titlu dupa 11 ani pentru Inter! Lovitura pentru Ronaldo si milionarii de la Juve si Milan. Conte a castigat primul campionat pe Meazza

Serie A are o noua campioana, dupa 9 ani de dominatie a lui Juventus Torino.

Inter este noua "regina" a Italiei. Echipa lui Antonio Conte profita de egalul facut de Atalanta, 1-1 pe terenul lui Sassuolo, meci in care a evoluat si Vlad Chiriches, si poate incepe sarbatoarea.

Cu patru etape inainte de final, diferenta dintre Inter si Atalanta, ocupanta locului 2, este de 13 puncte, imposibil de recuperat.

Inter este la primul "Scudetto" dupa o pauza de 11 ani. Precedentul titlu fusese castigat in 2010, perioada in care Inter era pregatita de Jose Mourinho.

Ionut Radu a facut parte din lotul lui Inter in acest sezon, dar nu a evoluat. Va avea insa ocazia sa joace de acum, deoarece Conte si-ar dori ca in ultimele 4 partide sa le dea spatiu si jucatorilor care au prins mai putine minute in acest sezon.