GOOOOL RONALDO! Cea mai simpla reusita a sezonului pentru Cristiano. Juve continua sa sufere: doar 2-2 cu Torino

Cristiano Ronaldo a marcat un gol in 3 meciuri pentru Portugalia, in ultima saptamana.

Revenit la Juventus, Cristiano si-a reluat seria de acolo de unde o lasase. In minutul 79, Ronaldo a inscris pentru 2-2 in derby-ul de oras cu Torino, dupa o centrare venita de pe partea stanga. Arbitrii au verificat reusita cu ajutorul VAR si au considerat ca superstarul portughez era in pozitie corecta in momentul in care mingea a plecat spre el.

Torino - Juventus s-a incheiat 2-2. Juve mai are de jucat 10 partide pana la finalul sezonului, dar titlul e departe rau. Sunt 9 puncte pana la Inter, care are si un meci in minus.

