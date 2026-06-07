Tricolorii au lăsat o impresie bună înaintea startului campaniei din Liga Națiunilor, iar prestațiile unor jucători l-au impresionat pe Raul Rusescu.

Rusescu are doi remarcați după România - Țara Galilor: „Impecabil”

Fostul internațional a evidențiat în special evoluțiile lui Adrian Rus și Darius Olaru, pe care i-a considerat printre cei mai buni oameni ai României.

„Matei Ilie a jucat foarte bine, Rus a fost impecabil. Coubiș a jucat foarte bine. Băluță la fel. Dacă rămâi în 3-4-1-2, pe poziția de număr 10, Olaru a jucat impecabil. Asta e poziția lui Olaru. A jucat foarte bine”, a declarat Raul Rusescu, potrivit GSP.

Fostul atacant consideră că Gheorghe Hagi a câștigat un lucru important în cele două amicale din această lună: mai multe variante pentru viitor.

„Dintr-o dată, avem soluții. Vedem un Hindrich care apără bine, un Târnovanu care apără bine. Ai soluții pe mai multe poziții. Hagi a deschis porțile jucătorilor. A intrat bine și David Matei”, a mai spus Rusescu.

România își îndreaptă atenția spre Liga Națiunilor

După remiza cu Georgia și victoria cu Țara Galilor, naționala se va reuni din nou în luna septembrie, când va începe campania din Liga Națiunilor.

România face parte din Grupa 4 a Ligii B, alături de Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina. Câștigătoarea grupei va promova direct în Liga A, în timp ce locul secund va disputa un baraj de promovare.

Programul României: