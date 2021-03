BREAKING NEWS | Pele l-a recunoscut pe Ronaldo drept cel mai bun marcator al tuturor timpurilor! Mesaj FANTASTIC pentru Cristiano: "Asta e singurul meu regret, sa stii!"

Dupa hat-trick-ul cu Cagliari, Ronaldo a ajuns la 770 de goluri inscrise in cariera.

La finalul meciului, Cristiano si-a preluat oficial 'coroana' de cel mai bun marcator al tuturor timpurilor, cinstind in acelasi timp si recordul stabilit de Pele. AI AICI integral mesajul lui Cristiano. https://www.sport.ro/italia/breaking-news-ronaldo-mesajul-pe-care-nu-l-astepta-nimeni-dupa-ce-a-dat-3-goluri-cu-cagliari-nu-mi-am.html

Replica superstarului brazilian nu s-a lasat asteptata. Plin de eleganta, Pele l-a felicitat pe Cristiano si i-a transmis ca singurul lucru pe care si-ar fi dorit sa-l poata face astazi, dupa Cagliari - Juve, ar fi fost sa-l poata imbratisa pe portughez.

"Viata e un zbor individual. Fiecare are propria calatorie. Si ce aclatorie frumoasa ai tu! Te admir mult, iubesc sa te vad jucand si asta nu e un secret. Felicitari pentru ca mi-ai depasit recordul de goluri in meciuri oficiale. Singurul meu regret e ca nu am putut sa te imbratisez astazi. Dar las aici aceasta imagine in onoarea ta, cu mare afectiune, ca simbol al prieteniei care a exista de multi ani intre noi!", a scris Pele pe Instagram.

Pele a marcat 767 de goluri in cariera, conform statisticilor sale, cu toate ca oficial i-au fost recunoscute doar 757.