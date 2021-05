KO, Ronaldo! Juventus, 'cel mai prost meci din ultimii 10 ani' si umilinta in fata Milanului: 0-3! Juve e OUT din Champions League in acest moment

Juventus a pierdut clar, la Torino, in fata rivalei Milan.

Campioana ultimilor 9 ani din Italia e abia pe 5, cu un punct in spatele lui Napoli, cand mai sunt 3 etape pana la finalul sezonului in Italia.

Au curs criticile pe net la adresa lui Juventus dupa prestatia jenanta cu Milan. Jurnalistul Tancredi Palmeri, colaborator al Gazzetta dello Sport si CNN, a folosit cuvinte dure la adresa lui Pirlo si a jucatorilor sai. Palmeri a postat pe twitter imediat dupa joc. I-a dat nota 1 lui Pirlo pentru modul in care a pregatit-o pe Juventus pentru meciul cu Milan. Jurnalistul spune ca partida de duminica seara a fost 'cea mai slaba pe care a facut-o Juventus in ultimii 10 ani'.

"Pirlo: nota 1. Maestul e inca elev, iar munca pe banca trebuie invatata pe calea dificila. 9 luni de munca, niciun semn de imbunatatire", a notat Palmeri. Si Ronaldo a fost evaluat. Starul portughez a luat 3!

"Game over. Nu, nu e vorba de meciul asta. Jocul lui Juventus e terminat. Cea mai rusinoasa partida in Serie A din ultimii 10 ani e oglinda scufundarii clubului in 2021. Valul de rusine a mutat pana si ancora care era Cristiano Ronaldo. Nava s-a scufundat", a scris Palmeri.



Cum arata clasamentul din Serie A