"Monstrul" din Premier League a reusit un supergol a la Cristiano Ronaldo! Cursa nebuna a lui Adama Traore la ultima faza a partidei

Dupa un meci echilibrat, care parea ca se indreapta spre un 0-0 multumitor pentru toata lumea, a venit minutul 90+2, cand Adama Traore a primis o pasa filtranta, care i-a permis sa-si dezvolte viteza impresionanta, faza incheiata cu un sut foarte puternic sub bara, din pozitie laterala.



Executia spaniolului a decis partida, pentru londonezii de la Fulham nemaifiind timp pentru a reactiona, in ciuda unei faze periculoase in ultimele 20 de secunde, dupa reluarea partidei, cand atacantul cu origini nigerieni, Josh Maja, imprumutat de la Bordeaux, a luftat de la 11 metri de poarta.

Victoria a propulsat-o pe Wolverhampton pana pe locul 12 si ii ofera o liniste, distanta fata de primul loc retrogradabil ocupa chiar de Fulham fiind de 12 puncte, avand si un meci mai putin jucat fata de echipa antrenata de Scott Parker.

What a goal by Adama Traore to win it for Wolves earlier! Fulham’s tricky run continues... pic.twitter.com/KYc0r5Gk3J