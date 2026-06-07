Selecționata africană s-a impus cu 3-0 în ultimul meci amical, disputat împotriva reprezentativei din Bermuda.

Joao Paulo, fotbalistul celor de la FCSB, a fost titular și a evoluat toate cele 90 de minute în victoria echipei sale.

Capul Verde a deschis scorul în minutul 33, prin Willy Semedo, jucător legitimat la Al-Kholood. După pauză, avantajul a fost majorat de Garry Rodrigues, extrema lui Sivasspor, care a punctat în minutul 49. Scorul final a fost stabilit în prelungiri, când Nuno da Costa, atacantul lui Kasimpașa, a înscris pentru 3-0.

Misiune infernală la Mondial pentru Joao Paulo

Capul Verde vine la turneul final cu un moral excelent, după ce în precedentul meci de pregătire a învins și Serbia, tot cu 3-0.

Atunci, Kevin Lenini, mijlocașul lui FC Krasnodar, a deschis scorul, iar Laros Duarte și Benchimol au completat victoria categorică. Joao Paulo a intrat pe teren în minutul 76.

Debutantă la un Campionat Mondial, reprezentativa din Capul Verde va avea o grupă extrem de dificilă. Africanii au fost repartizați alături de Spania, Uruguay și Arabia Saudită.

Primul meci este programat pe 15 iunie, de la ora 19:00, împotriva Spaniei. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.