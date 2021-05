Neymar il cheama pe Ronaldo la PSG: "Vreau sa joc cu el!" Ce alte dorinte mai are starul brazilian

Dupa ce si-a exprimat dorinta de a juca cu Messi, Neymar a spus ca isi doreste sa imparta vestiarul si cu Ronaldo.

Cu 3 etape inainte de finalul campionatului, Juventus are 69 de puncte si se afla pe locul 5. Torinezii sunt in afara locurilor de Champions League. Ultimul loc care duce automat in grupele celei mai importante competitii europene este ocupat de AC Milan, care se afla pe 4, cu 72 de puncte.

Situatia in care se afla Juventus il face pe Cristiano Ronaldo sa se gandeasca la o noua destinatie pentru ultimii ani ai carierei. Portughezul primeste o 'propunere' chiar de la unul dintre numele mari din fotbalul mondial.

Neymar a facut publica dorinta de a juca in aceeasi echipa cu Cristiano Ronaldo.

"Am jucat deja cu Messi si Mbappe, dar nu am jucat niciodata cu Cristiano Ronaldo. Imi doresc sa joc alaturi de el!", a declarat Neymar pentru revista GQ.

Pana cand presedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, va incerca sa ii satisfaca dorinta lui Neymar si sa incerce sa il aduca pe Ronaldo pe Parc des Princes, jucatorul brazilian a vorbit despre cea mai mare dorinta a sa.

"Vreau sa castig Cupa Mondiala! Acesta a fost intotdeauna cel mai mare vis al meu. De asemenea, imi doresc sa castig tot ce poate cu PSG" , a dezvaluit Neymar.

Neymar este pe cale sa piarda primul trofeu dupa ce si-a prelungit contractul cu PSG pana in 2025. Echipa sa este pe 2 in campionat, la 3 puncte in spatele lui Lille, cu doua etape inainte de final.