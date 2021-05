Pe asta nu o mai facuse! Ronaldo, surprins purtand un inel de logodna pentru femei in valoare de 200 000 de lire! A avut la mana bijuterii de peste jumatate de milion de lire

Cristiano Ronaldo este cunoscut deja pentru aparitiile sale care atrag toate privirile.

Starul portughez intoarce capetele cu fiecare apartie datorita stilului sau. Nici de aceasta data nu a fost o exceptie, cand a mers la o conferinta din Dubai, iar bijuteriile sale au atras toata atentia.

Cristiano Ronaldo a purtat bijuterii in valoare de 630 000 de lire pe o singura mana, iar un detaliu a fost cel care a surprins. Conform The Sun, portughezul avea la mana, pe degetul mijlociu un inel a carui valoare se ridica la 200 000 de euro, destinat femeilor pentru cererile in casatorie.

Alaturi de pretiosul inel a avut si un alt inel incrustat cu diamante, pus pe degetul inelar, al carui pret este estimat la 50 000 de lire. Toate bijuteriile au fost accesorizate si cu un ceas Rolex GMT - Master Ice, care costa 380 000 de lire.