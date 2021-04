Presa din Italia arunca bomba! Se pregateste schimbul verii in fotbalul mondial! Cristiano Ronaldo ar putea reveni la Manchester United la schimb cu Pogba

De la eliminarea lui Juventus din optimile Champions League, au existat foarte multe zvonuri conform carora starul portughez ar putea parasi campioana Italiei.

Aceste speculatii a fost alimentate de faptul ca Juventus nu a reusit sa depaseasca in ultimii 3 ani faza sferturilor de finala in Champions League si, mai mult, este pe cale sa piarda si titlul in Serie A dupa 9 ani in care a dominat competitia interna.

De asemenea, starul portughez are un salariu de 60 de milioane de euro pe an si a ajuns la 36 de ani si exsita dubii referitoare la capacitatea lui de a mai evolua la cel mai inalt nivel. Astfel, conducerea lui Juve ia din ce in ce mai serios in calcul posibilitatea de renunta la Ronaldo.

De asemenea, si fotbalistul portughez ar fi nemultumit de rezultatele din acest sezon ale lui Juventus si si-a aratat de mai multe ori frustrarea, ultima data dupa meciul castigat de Juventus in ultima etapa de Serie A, 3-1 cu pe teren propriu cu Genoa.

Astfel, o plecare a sa in vara pare din ce in ce mai probabila, iar jurnalistii italieni alimenteaza aceasta varianta. Calciomercato.com anunta ca Manchester United ia in calcul sa il readuca pe Ronaldo pe Old Trafford si l-ar oferi pe Paul Pogba in schimbul portughezului.

Pogba ar putea reveni astfel la Torino dupa 5 ani. In august 2016 el s-a transferat de la Juventus la United pentru suma record la acel moment de 105 milioane de euro. Mijlocasul francez de 28 de ani a jucat pentru campioana Italiei in perioada 2012-2016, reusind sa castige patru titluri in Serie A, doua Cupe si doua Supercupe si a jucat o finala Champions League in 2015, pierduta la Berlin in fata Barcelonei.