Brenden Aaronson s-a căsătorit pe 30 mai cu iubita sa din adolescență, Milana D'Ambra . Ceremonia a fost organizată pe Long Beach Island, în statul New Jersey, la mai puțin de o oră de localitatea în care a crescut.

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Mijlocașul american a recunoscut că el și viitoarea sa soție au intrat în panică atunci când au aflat că data nunții se suprapune cu startul cantonamentului echipei naționale pentru Cupa Mondială.

Cei doi și-au rezervat locația cu aproape doi ani și jumătate înainte, iar la acel moment li s-a comunicat că reunirea lotului urma să aibă loc pe 1 iunie.

„A fost o săptămână nebună, dar una pe care nu o voi uita niciodată. Sunt recunoscător că am putut fi prezent la nuntă și că apoi m-am întors alături de echipă pentru Cupa Mondială”, a spus Aaronson.

Fotbalistul lui Leeds United a adunat deja 57 de selecții pentru reprezentativa SUA și va participa la al doilea Campionat Mondial consecutiv, după cel din 2022.

Statele Unite vor debuta la Cupa Mondială pe 12 iunie, împotriva naționalei din Paraguay. Din Grupa D mai fac parte Australia și Turcia.