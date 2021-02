Relatie speciala intre Cristiano Ronaldo si Andy Murray: cu ce ocazie si-au facut cadouri | In 2021, CR7 va incasa dublul banilor castigati vreodata de Murray din tenis 

Andy Murray si Cristiano Ronaldo se inspira reciproc pentru a deveni sportivi mai buni in fiecare zi.

Cristiano Ronaldo si Andy Murray fac parte din grupul sportivilor care se inspira reciproc. Aflat in Italia, la Biella, cu ocazia unui turneu Challenger, fostul numar 1 ATP a primit un tricou Juventus cu numele lui CR7 inscriptionat pe spate si un autograf din partea superstarului portughez, informeaza Corriere dello Sport.

"Din pacate, nu pot veni sa te vad jucand," i-a transmis Cristiano Ronaldo jucatorului scotian, lusitanul aflandu-se in acel moment in Porto cu ocazia primei manse a optimii de finale din UCL. Andy Murray i-a intors gestul lui Cristiano, semnand tricoul si racheta cu care a jucat la Biella.

"Multumesc ca ai fost o inspiratie pentru mine," i-a transmis dublul campion de la Wimbledon cvintuplului castigator de Champions League. Din nefericire pentru scotian (33 de ani, 121 ATP), acesta a pierdut finala turneului Challenger de la Biella, fiind invins de Illya Marchenko (176 ATP), scor 6-2, 6-4.

In cariera sa de tenismen profesionist, Andy Murray a incasat premii totale in valoare de aproximativ $62 de milioane de dolari, o suma egala cu salariul lui Cristiano Ronaldo din acest an. In plus, portughezul va mai incasa in 2021 circa $45 de milioane din sponsorizari.