EXTRATERESTRU! Doua goluri in 9 minute pentru Cristiano Ronaldo in derby-ul COLOSAL cu Inter din Cupa Italiei! Cum a marcat

Cristiano Ronaldo i-a dat doua lovituri decisive Interului in turul semifinalei Cupei Italiei!

Condusa din minutul 9, dupa reusita lui Lautaro Martinez, Juve a revenit pana la pauza dupa dubla lui Cristiano Ronaldo. Inter - Juventus s-a terminat 1-2.

Diamantul portughez a punctat mai intai din penalty, in minutul 26, apoi a facut 2-1 pentru Juve in minutul 35 al partidei de pe Meazza. Cristiano a incheiat nervos prima parte a jocului. Arbitrul Calvarese i-a dat galben in prelungirile reprizei intai.

Ronaldo a ajuns la 22 de goluri marcate in 23 de meciuri jucate in acest sezon pentru Juve. Cristiano implinete 36 de ani pe 5 februarie.





Titular in ultimul joc din Cupa, la 4-0 cu SPAL, Dragusin a vazut doar de pe banca meciul cu Inter. Returul e programat sa se joace peste o saptamana, la Torino.