A fost un ultim test bun înainte de campania din UEFA Nations League, care va începe abia la finele lunii septembrie. Hagi a vrut să profite de aceste meciuri amicale, cu Georgia și Țara Galilor, pentru a vedea ”la treabă” jucătorii aflați în circuitul echipei naționale, dar și alți jucători convocați în premieră, cum ar fi David Matei, care a bifat și un assist la golul lui Adrian Rus.

Basarab Panduru, fostul mare internațional, a tras primele concluzii după meciul cu Țara Galilor: spune că victoria ”tricolorilor” este una ”de moral”, și a remarcat curajul cu care au evoluat jucătorii lui Hagi.

Basarab Panduru: ”Am avut curaj”

România va debuta în Liga B din UEFA Nations League cu Suedia, pe 25 septembrie, după care vor urma meciurile cu Bosnia (acasă), pe 28 septembrie) și Polonia (deplasare), 2 octombrie.

”O victorie frumoasă. Pe unde îi prindem pe acolo îi batem. E bine. Să nu uităm că e un meci amical. Pe moment, ne ajută la moral. Dar până în septembrie e ceva timp.

Important e că în seara asta am văzut lucruri bune. Lucrul ăsta este cel mai important. Bravo pentru victorie. Sper ca Regele să tragă concluziile potrivite, să-şi facă lotul pentru cele patru meciuri din toamnă. Bravo, felicitări pentru victorie.

Am avut curaj. După golul de 1-1, am crezut că se poate întâmpla ceva rău, dar am arătat bine. Am reacţionat foarte bine”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Tricolorii se vor revedea, abia în a treia săptămână din luna septembrie. Pentru că atunci va începe campania din Liga Națiunilor. Aici, România e în Liga B, în grupa a 4-a, alături de Suedia, Polonia și Bosnia. Prima clasată va promova în Liga A, iar locul 2 va juca un baraj de promovare. Ultimul loc va duce în Liga C, în timp ce ocupanta locului 3 va disputa un baraj de menținere în Liga B.

Iată programul României în Liga Națiunilor: