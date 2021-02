Critici EXTREM DE DURE la adresa lui Cristiano Ronaldo dupa infrangerea lui Juve cu Porto: "Jenant! A aratat ca un batran fara echilibru!"

Juventus a pierdut cu FC Porto in turul optimilor de finala ale UEFA Champions League, scor 1-2.

Cristiano Ronaldo a avut o evolutie stearsa in Portugalia, nereusind sa iasa in evidenta cu nimic. Starul portughez a fost criticat in termen foarte duri de presa din Italia dupa acest meci.

Jurnalistul de la Corriere della Sera Mario Sconcerti a apreciat evolutia lui Ronaldo ca fiind in anumite momente jenanta si chiar a facut o comparatie destul de jignitoare pentru fotbalistul portughez.

"A fost aproape jenant. Pana acum, s-a limitat la a marca goluri si a nu juca foarte bine. Acum a disparut. La o faza a lovit aerul precu un batran fara echilibru", a notat Sconcerti.

Aceste cuvinte dure ale jurnalistului italian vin la doua zile dupa ce fostul atacant al nationalei Italiei si al lui Real Madrid Antonio Cassano l-a atacat de asemenea pe Ronaldo pentru prestatia slaba de la Porto.