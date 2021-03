Ronaldo i-a dat KO lui Mircea Badea! :) Cristiano i-a scos banii din buzunar! Cat a pierdut la pariuri si cu ce suma a ramas in cont

Mircea Badea a crezut ca Juventus va trece de Porto in optimile Champions League. Teapa!

A pariat o suma mare pe asta! 2 000 de lei a scos din cont prezentatorul TV pentru o miza pe doua rezultate. Badea a pariat pe calificarea lui Juve si pe goluri marcate de ambele echipe in celalalt joc al zilei, Borussia - Sevilla. Daca ultimul i-a iesit fara probleme, Juventus - Porto i-a scos banii din buzunar. Juventus a batut cu 3-2, dar nu s-a calificat. Colegii lui Ronaldo mai aveau nevoie de o reusita in final pentru a juca in sferturi.

Si faca cei 2000 de lei, Badea a ramas cu un bilant bun in cont , peste 11 000 de lei!