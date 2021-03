Cristiano Ronaldo si Lukaku, lupta incinsa pentru titlul de golgheter in Serie A! Ce spune belgianul despre duelul cu starul lui Juve

Lupta pentru titlul de golghether in campionatul Italian continua, precum si cea pentru campionat.

In ultima etapa din Serie A, Inter s-a impus in fata celor de la Genoa, 3-0, iar Juventus a remizat pe terenul celor de la Hellas Verona, 1-1. Ambii golgheteri ai celor doua echipa au marcat cate un gol, atat Ronaldo, cat si Lukaku, iar lupta pentru titlul de cel mai bun marcator din Italia este mai incinsa ca niciodata.

Atacantul belgian de la Inter a marcat pana acum 18 goluri, in timp ce portughezul lui Juventus a reusit sa puncteze de 19 ori, cu mentiunea ca echipa condusa de Andrea Pirlo are un meci mai putin jucat. Lukaku a declarat dupa meciul cu Genoa ca se gandeste la echipa si nu la performantele sale individuale.

"Mereu ma gandesc la victorie. Sunt intr-un moment bun al carierei, dar Inter e tot ce conteaza. Am progresat ca si echipa, suntem pe primul loc, e o senzatie placuta, dar trebuie sa continuam. Am suferit niste infrangeri in tipul asta de meciuri in sezonul trecut, dar am vrut sa progresam. Sunt foarte fericit pentru aceasta victorie", a spus Lukaku pentru Sky Sports Italia.

