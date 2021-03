Incep meciurile din returul optimilor de finala ale Champions League! Cristiano are misiune speciala cu Porto | Dortmund - Sevilla si Juventus - Porto, LIVE TEXT de la 22:00

10:25

Incep meciurile din returul optimior de finala din cea mai importanta competitie inter cluburi din Europa.

Borussia Dortmund are aparent o misiune destul de facila in fata Sevillei, dupa ce in Spania s-a impus cu 3-2 prin golurile marcate de Dahoud si Haaland cu o 'dubla'.

Suso si de Jong au inscris pentru echipa antrenata de Julen Lopetegui, care spera sa dea lovitura si sa intoarca soarta calificarii pe Signal Iduna Park, profitand de faptul ca meciul se va juca fara spectatori si Borussia nu va putea beneficia astfel de aportul fanilor ei.

De asemenea, nemtii au probleme de lot inaintea acestui meci. Edin Terzic nu se va putea baza pe Akanji, Guerreiro, Reyna, Sancho, Schmelzer si Witsel din cauza unor accidentari.

De partea cealalta, Kounde si Vidal sunt indisponibili tot din cauza unor accidentari, in vreme ce portarul Bono este si el incert.

In celalat meci al serii se vor infrunta Juventus si FC Porto. In tur portughezii s-au impus cu 2-1 prin golurile marcate de Taremi si Marega. Pentru echipa lui Pirlo a inscris Federico Chisesa care a pastrat sanse mari de calificare pentru echipa sa.

Cristiano Ronaldo este asteptat sa faca diferenta si sa califice campioana Italiei in sferturi. Portughezul a fost menajat de Pirlo la ultimul meci de campionat contra lui Lazio, intrand pe teren abia in minutul 69 in locul lui Morata.

Juventus are insa probleme de lot inaintea acestui meci. Danilo este suspendat, in vreme ce Bentancur este bolnav, iar Dybala si de Ligt sunt accidentati. De asemenea, brazilianul Arthur are si el anumite probleme si este improbabil pentru aceasta partida.

De partea cealalta, Sergio Conceicao nu se va putea baza pe Mbaye accidentat, in vreme ce Pepe, Corona si Mbemba sunt incerti tot din cauza unor probleme medicale.