Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ţării Galilor cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, într-un meci amical.

România - Țara Galilor 2-1 în Ghencea

Tricolorii au obţinut prima victorie în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi, prin golurile marcate de Florinel Coman (52) şi Adrian Rus (80), în timp ce pentru oaspeţi a înscris David Brooks (64).

În minutul 26, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac şi a marcat cu un şut de la 16 metri, dar golul a fost anulat eronat pentru un presupus ofsaid (nu a fost arbitraj video la acest meci).

”Așteptarea de 18 ani a Țării Galilor pentru o victorie într-un amical din deplasare se prelungește după eșecul 1-2 din România”, a remarcat BBC în analiza meciului.

BBC a subliniat ”startul remarcabil” de meci al galezilor, anularea incorectă a golului lui Louis Munteanu și l-a desemnat omul partidei pe Vlad Dragomir, notat cu 9, ca și Tudor Băluță.

Caseta meciului

România - Ţara Galilor 2-1 (0-0)

Au marcat: Florinel Coman (52), Adrian Rus (80), respectiv David Brooks (64).

Bucureşti, Stadionul Steaua: 23.276 spectatori

România: 12. Otto Hindrich (1. Ştefan Târnovanu, 46) - 23. Deian Sorescu (2. Tony Strata, 46), 15. Andrei Burcă (4. Adrian Rus, 46), 13. Matei Ilie (3. Mihai Popescu, 64), 17. Lisav Eissat (20. Andrei Borza, 46) - 10. Nicolae Stanciu (căpitan; 18. David Matei, 70), 6. Tudor Băluţă (24. Andrei Coubiş, 64), 22. Vlad Dragomir - 8. Darius Olaru (25. Cătălin Cîrjan, 64), 19. Louis Munteanu (9. Denis Drăguş, 64), 11. Ştefan Baiaram (7. Florinel Coman, 46). Selecţioner: Gheorghe Hagi.

Rezerve neutilizate: 16. Mihai Aioani - 14. Alexandru Dobre, 21. Olimpiu Moruţan.

Ţara Galilor: 12. Danny Ward - 6. Joe Rodon, 5. Ethan Ampadu (căpitan), 18. Rhys Norrington-Davies (14. Connor Roberts, 61) - 22. Joshua Sheehan - 3. Neco Williams (17. Ronan Kpakio, 88), 23. Nathan Broadhead (7. David Brooks, 60), 20. Daniel James (19. Sorba Thomas, 71), 10. Kai Andrews (2. Chris Mepham, 71) - 11. Brennan Johnson (26. Cameron Congreve, 71), 13. Kieffer Moore (9. Lewis Koumas, 60). Selecţioner: Craig Bellamy.

Rezerve neutilizate: 1. Karl Darlow, 21. Tom King - 4. Ben Davies, 8. Joel Colwill, 15. Jay Dasilva, 24. Isaak Davies, 25. Oliver Bostock.

Arbitru: Rohit Saggi; arbitri asistenţi: Anders Olav Dale, Alf Olav Rossland (toţi din Norvegia); al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs (România)

Cartonaşe galbene: Brooks (79), Rus (87).