Daniel Oprița a fost dorit de Hermannstadt, însă negocierile nu au avansat. Tehnicianul a recunoscut că este deschis să discute orice ofertă, dar a anunțat că este aproape de o nouă înțelegere cu gruparea bucureșteană.

Daniel Oprița, aproape de prelungirea contractului cu Steaua

Oprița a explicat că discuțiile cu oficialii clubului sunt într-un stadiu avansat și că au fost stabilite deja detalii importante pentru sezonul viitor.

„Nu sunt negocieri cu Hermannstadt. Nu am ajuns până acolo, a fost doar o întrebare. Nu știu ce va fi mai departe. E normal, dacă ești sunat, să accepți să discuți.

Sunt discuții cu Steaua și suntem foarte aproape să finalizăm. În mare, am rezolvat, am stabilit programul, meciurile amicale. Îmi pare rău că pierdem din jucători și lista pe care am dat-o cu fotbaliștii să se rezolve mai repede. A plecat Drăghici, căpitanul echipei, și chiar îmi pare rău pentru el. Sunt supărat că nu mai continuă la Steaua”, a declarat Daniel Oprița pentru Digi Sport.

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„Când ești la Steaua, ești legat de acest club. Am văzut ce spune toată lumea, că este un loc călduț, că stai în Liga 2. Vă spun eu că sunt mulți care ar vrea să vină la Steaua, chiar și în Liga 3.

La alte echipe pot câștiga mai mult, nu stau la Steaua pentru bani. Am stat pentru condiții, pentru suporteri. Avem 7-800 de suporteri în deplasare și te simți fotbalist și antrenor.

Am avut oferte mai bune decât la Steaua și nu am plecat. Asta mă ține aici, faptul că am avut tot ceea ce mi-a trebuit și am fost lăsat să-mi fac meseria”, a mai spus Oprița.

Daniel Oprița conduce Steaua din vara anului 2019 și este omul care a readus clubul în Liga 2. Deși echipa a terminat de mai multe ori pe locuri care ar fi asigurat promovarea în SuperLigă, forma de organizare a clubului a împiedicat accesul în primul eșalon.

În ultimul an, Oprița a fost dorit atât de Hermannstadt, cât și de Sepsi, însă cele două cluburi nu au fost dispuse să achite clauza de reziliere de aproximativ 100.000 de euro pentru el și secundul său, Ștefan Nofitovici.