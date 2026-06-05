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Cele mai importante faze ale amicalului, cum ar fi golurile, ratările, paradele spectaculoase sau momentele controversate, vor fi redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

România - Țara Galilor, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:45

După debutul mandatului secund din Georgia - România 1-1, Gheorghe Hagi a decis să excludă șapte jucători din lotul pentru amicalul următor de pe Stadionul „Steaua”: Ianis Hagi, Florin Tănase, Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă și Alex Cicâldău.

Florin Tănase, ușor accidentat

Dintre aceștia, doar Florin Tănase nu a fost utilizat la Tbilisi. „Încă de la sosirea în cantonamentul de la Mogoșoaia, Tănase a acuzat mici probleme medicale și, deși s-a sperat că va fi recuperat, s-a decis menajarea acestuia la meciul cu Tara Galilor”, a transmis FRF.

„Regele” vrea să îi menajeze și pe ceilalți șase tricolori în contextul unei sezon lung și să le ofere cât mai multe șanse tuturor celor convocați la prima sa acțiune de la revenire.

Gheorghe Hagi: „Țara Galilor este o echipă agresivă”

„Darius Olaru e convocat la echipa națională. Îl veți vedea mâine pe teren. E un jucător foarte bun pe care îl are România. O să începem cu Hindrich, îi vom da șanse și lui Târnovanu. Sunt doi portari buni, trebuie să-i cunosc. Vor juca fiecare câte o repriză. Vreau să-i văd cum arată.

Încercăm să-i facem cât mai rapid pe jucători să meargă pe direcția noastră. Am luat mulți jucători, obiectivul a fost să-i cunosc pe toți, ei să ne cunoască pe noi. Antrenorii sunt diferiți. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv. Sperăm să facem și mâine un meci bun. Și în Georgia a fost un meci bun, atitudinea lor a fost bună, chiar dacă, la fel cum spunea antrenorul Georgiei, se gândeau la vacanță (n.r.- râde).

Țara Galilor este o echipă agresivă în jumătatea adversă, îi place să construiască, sperăm să câștigăm pentru public și să-i facem fericiți. Vom juca cu o altă echipă. Le-am dat drumul unor jucători, mai avem unii care nu sunt 100%. Îmi pare rău pentru cei care au fost cu mine două zile și nu vor fi pe teren. Dar asta e situația. Trebuie să ne adaptăm.

(n.r.- Cum va fi revenirea pe Ghencea pentru dumneavoastră?) Sunt multe victorii, atât la echipa de club, cât și la echipa națională. Sperăm să fie o victorie și mâine. Am avut multe bucurii pe Ghencea. La echipa națională trebuie să fim pragmatici, să producem rezultate, dar și să avem relații de joc. Eu nu o să mă plâng de nimic, că nu am timp. Jucători, îi avem pe cei mai buni la dispoziție. Ce învață unul la echipa de club în 2-3 luni, la echipa națională trebuie să înveți în 2-3 zile”, a declarat Gheorghe Hagi, la conferința de presă premergătoare meciului România – Țara Galilor.

Lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Biletele pentru meciul cu Țara Galilor, primul pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 15 mai, ora 12:00. La fel ca în trecut, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF.

Prețul biletelor și reducerile speciale pentru copii

Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Condiția pentru a comanda cinci bilete

Comenzile pot include maximum patru bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la cinci bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON, informează frf.ro.