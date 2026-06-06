De nicăieri, patronul FCSB a dezvăluit că Marius Baciu, ultima dată antrenor la Al Nahdah, în 2023, va avea un salariu de 10.000 de euro la FCSB și că, dacă toate vor merge în direcția bună, din sezonul următor va încasa o remunerație în valoare de 20.000 de euro. Astfel, îl prezenta pe nouș șef al băncii tehnice.

Odată cu numirea lui Marius Baciu la conducerea băncii tehnice a FCSB, în stafful fostei campioane a României au apărut două noutăți, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, ceilalți membri, din experiențele antrenorilor precedenți, rămân.

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Ionuț Chirilă, la superlativ despre secundul de la FCSB - Sorin Bucuroaia

Unul din numele din stafful tehnic al lui Baciu la FCSB este, așadar, Sorin Bucuroaia, pe care Ionuț Chirilă l-a avut fotbalist la Dinamo, la începutul anilor 2000.

Invitat în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Chirilă a vorbit la superlativ despre Sorin Bucuroaia, acum în vârstă de 47 de ani, care în cariera de fotbalist a evoluat și pentru Gloria Bistrița, Haladas (Ungaria), Inter Gaz București sau Zimbru Chișinău (Republica Moldova), dar și la FC Snagov și FC Argeș.

Ionuț Chirilă l-a antrenat pe Sorin Bucuroaia la Dinamo

Chirilă știe că Bucuroaia era un fotbalist cu foarte multe calități, iar acum este convins că îl poate ajuta, prin experiența sa, pe Marius Baciu. În plus, el a căpătat experiență și ca antrenor, trecând prin ligile inferioare din România, pe la Daco Getica, Păușești Otăsău, Râmnicu Vâlcea, dar având experiențe și în afaraă, pe la Al-Taqadom sau Al-Nahdah. Pe la toate a fost secund sau principal.

”Am crescut mulți jucători, printre care și Bucuroaia. Era un profil de jucător cu viteză de execuție extraordinară, foarte tehnic, foarte rapid, fâșneț, se preta pe acțiuni individuale foarte bune. Dădea și pleca, dădea și pleca, era un jucător foarte bun.

Dacă nu m-aș fi desprins de jucătorii mei de atunci și nu aș fi plecat la Rapid, cred că dacă rămâneam i-aș fi împins la un nivel mult mai mare”, a precizat Ionuț Chirilă în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

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