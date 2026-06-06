Coman, marcator după 18 luni la națională, a rupt tăcerea despre ce i se întâmplă: „Puțini știu asta!“

Când a semnat cu Al-Gharafa (Qatar), în vara anului 2024, în schimbul sumei de 6 milioane de dolari, Coman era o vedetă a FCSB-ului și în circuitul echipei naționale. Apoi, „filmul“ s-a rupt pentru Florinel! Pentru că, atât la Al-Gharafa, cât și la Cagliari, unde a fost împrumutat între februarie – mai 2025, românul a dezamăgit. Rău de tot!

Dacă există un fotbalist în România, care a făcut un pas uriaș înapoi după plecarea din Superliga noastră, atunci acela e Florinel Coman (28 de ani).

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Florinel Coman: „Nu mai vreau la Al-Gharafa!“

În aceste condiții, în care la Al-Gharafa n-a mai jucat pe parcursul lunii mai, salvarea lui Florinel Coman s-a numit Gheorghe Hagi (61 de ani). Pentru că noul selecționer i-a întins o mână de ajutor și l-a convocat la prima reprezentativă, după un an și jumătate.

Dacă în primul amical, 1-1 cu Georgia, Florinel a dezamăgit, în schimb, în testul cu Țara Galilor, câștigat cu 2-1 de tricolori, Coman a deschis drumul României spre victorie cu golul său din minutul 52.

Ajuns în zona mixtă, la interviul de după meci, fostul golgheter al Superligii și-a descărcat oful și a dezvăluit că nu mai vrea să joace în Qatar, la actuala sa echipă.

„Am vorbit cu cei de la Al-Gharafa. Le-am zis că nu vreau să rămân acolo. Puțini știu, dar în 90% din meciuri, am fost folosit extrema dreapta. În condițiile astea, nu mai vreau să rămân. Am vorbit și cu agentul, dar și cu clubul. Ar fi normal să găsim o cale de mijloc. Țin cu Steaua (n.r. – FCSB) de mic, dar profesional, voi vedea ce va fi, în următoarele săptămâni“, a spus Florinel.

Acesta s-a referit și la ce a găsit la echipa națională, unde nu mai fusese convocat din noiembrie 2024.

„La dânsul (n.r. – selecționerul Gheorghe Hagi), nu contează că e meci amical sau antrenament. El a venit să ne dea o mână de ajutor și să sper să mergem din victorie în victorie. Mă bucur că am marcat. Pentru moralul meu, contează mult că am înscris. Mai ales că am dat gol în fața unui stadion plin pe Ghencea. Mai avem de muncit la echipa națională, am avut doar câteva zile împreună. Trebuie să ne cunoaștem mai bine. Dar eu cred că vom face o treabă bună“, a încheiat Coman.