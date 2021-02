Dezvaluiri INCREDIBILE! Ce salariu primeste Radu Dragusin la Juventus! "Atat incaseaza Cristiano Ronaldo pe secunda!"

Radu Dragusin este unul dintre jucatorii de pespectiva pe care ii are Romania.

Fundasul in varsta de 19 ani este foarte aproape sa semneze prelungirea cu Juventus, iar impresarul sau, Florin Manea, a dezvaluit ce salariu primeste Dragusin de la 'Batrana Doamna'.

Intelegerea actuala expira in vara, iar Juventus i-ar oferi romanului un nou contract de pe urma caruia ar urma sa incaseze un milion de euro pe sezon. In momentul actual, Dragusin castiga 42.000 de euro pe an.

"Acum are un salariu de 3.500 de euro pe luna. Cat incaseaza Cristiano Ronaldo pe secunda. Va fi foarte bine dupa urmatorul salariu", a spus Florin Manea pentru DigiSport.

Radu Dragusin a ajuns la Juventus in 2016, dupa ce a fost transferat de la Sport Regal Bucuresti pentru suma de 250.000 de euro.