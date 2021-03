Cristiano Ronaldo rupe plasele in Italia, dar e a treia optiune pentru Real Madrid! Care sunt prioritatile "galacticilor"

Desi era data ca sigura reintoarcerea in Spania, salariul urias al portughezului ingreuneaza negocierile.

Cristiano e golgheter in Serie A, cu 25 de goluri in 27 de meciuri, dar eliminarea din optimile de finala ale Champions League in fata lui FC Porto pare sa anunte despartirea dintre "Batrana Doamna" si starul portughez. Cel mai probabil, acesta va fi lasat sa plece in aceasta vara pentru doar 30 de milioane de euro, desi mai are contract pana in 2022, italienii fiind disperati sa scape de salariul anual de 31 de milioane de euro. Juventus a platit 117 milioane de euro, in 2018, dar incearca sa reduca din fondul salarial pe fondul scaderii incasarilor in timpul pandemiei de coronavirus, mai putandu-se desparti in lunile urmatoare de Aaron Ramsey, Danilo, Arthur sau Paulo Dybala, dupa ce in ultimul sezon au renuntat la Pjanici, Can, Matuidi, Higuain, Khedira si Douglas Costa.

Presa din Spania scrie ca portughezul are sanse serioase sa se reintoarca la Real Madrid, dar salariul sau urias cantareste serios in perfectarea transferului. "Galacticii" au ca prioritati aducerile lui Kylian Mbappe sau Erling Haaland, care ar costa 180 de milioane de euro, respectiv 100 de milioane de euro, dar ar avea salarii anuale de 20 de milioane de euro, respectiv 15 milioane de euro. Numai in cazul in care acestia aleg sa ramana la PSG sau sa accepte ofertele din Anglia, fostul lider al madrilenilor se va reintoarce. De starul portughez se mai intereseaza Manchester United, PSG si Inter Miami, dar cluburile iau in considerare si varsta acestuia, 36 de ani, asa ca remuneratiile oferite sunt pe masura potentialului sportiv.