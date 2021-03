Sfarsitul EREI RONALDO pentru Juventus?! Supercampioana din Serie A, DEMOLATA in Champions League, trofeul pentru care l-a adus pe Cristiano

Cristiano Ronaldo are sanse tot mai mici sa continue in Serie A dupa finalul actualului sezon.

Ronaldo (36 de ani), transferat in 2018 de la Real pentru 100 de milioane de euro tocmai pentru a-i aduce lui Juve trofeul Champions League, incheie al 3-lea an fara glorie in Europa. Cu Ronaldo in echipa, Juventus a fost eliminata o data in sferturi (2019, de Ajax) si de doua ori in optimi (2020, Lyon si 2020, Porto). Adversarii au fost de fiecare data mult mai slab cotati. Cu toate astea, Juve n-a reusit sa ajunga nici macar aproape de top 4 in Liga!

Pentru Cristiano, viitorul are doua traiectorii posibile: MLS sau Manchester United. Aflat inca la un potential fizic excelent si om-record pentru Juve in ciuda varstei sale, Ronaldo ar putea fi tentat de o revenire pe Old Trafford inainte sa aterizeze in America, unde mai multe cluburi sunt interesate de el.



Ronaldo a jucat 121 de meciuri in tricoul lui Juventus si a inscris nu mai putin de 92 de goluri.