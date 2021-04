Man si Mihaila se bat cu Ronaldo! Cristiano Ronaldo joaca impotriva Parmei. Anuntul facut de Juventus

Dennis Man si Valentin Mihaila se pregatesc de un super-meci in Serie A.

Ronaldo a absentat in duelul cu Atalanta, pierdut de Juventus cu scorul de 1-0, dar va fi apt pentru duelul cu Parma, echipa romanilor Dennis Man si Valentin Mihaila. Duelul se va juca miercuri, de la ora 21:45.

In meciul tur, Ronaldo a reusit o dubla, iar Parma pierdea cu scorul de 4-0. Ultima victorie a penultimei clasate din Serie A impotriva lui Juventus dateaza din 2015.

Parma e ca si retrogradata in Serie B, desi s-au facut investitii mari la echipa. Cu 7 etape inainte de final, trupa lui Roberto D'Aversa are de recuperat o diferenta de 10 puncte fata de Benevento.

Dennis Man si Valentin Mihaila au devenit oameni de baza la Parma si ar putea ramane in Serie A indiferent de viitorul echipei. Presa din Italia scrie ca mai multe cluburi puternice ii monitorizeaza pe cei doi. Man are doua goluri si o pasa de gol in Serie A, iar Mihaila a punctat de 3 ori si a oferit doua pase decisive in acest sezon.

Juventus e si ea intr-o perioada de criza. E aproape sa isi incheie dominatia din fotbalul italian, ce dateaza din 2011 si ar putea sa rateze chiar Champions League in acest sezon. Napoli e la numai doua puncte in spate.