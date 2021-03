BREAKING NEWS | Ronaldo, mesajul pe care nu-l astepta NIMENI dupa ce a dat 3 goluri cu Cagliari! "Nu mi-am imaginat niciodata ca voi face asta!" Cristiano, categoric in privinta plecarii de la Juventus

Cristiano Ronaldo a ajuns la 770 de goluri in cariera dupa hat-trick-ul de la Cagliari.

Reusitele din Sardinia l-au adus fara posibilitatea vreunei interpretari pe primul loc al marcatorilor la nivel mondial, deasupra lui Pele!

Desi l-a depasit in statisticile oficiale inca de cand a ajuns la 757 de goluri, Ronaldo a refuzat sa-si asume recordul.

"Am luat in calcul cele 9 goluri pe care le-a marcat pentru echipa statului Sao Paulo, precum si golui inscris pentru nationala militara a Braziliei, astfel ca tinta mea a fost 767, nu 757", a explicat Ronaldo intr-o postare pe facebook.

Cristiano continua prin a-i adresa un mesaj emotionant starului brazilian: "Nu exista fotbalist in lume care sa nu fi auzit povesti despre meciurile lui Pele, despre golurile si realizarile lui. Nu fac nici eu exceptie. Sunt plin de bucurie si de mandrie sa fiu primul in topul marcatorilor, nu am putut nici sa visez vreodata asa ceva cand eram doar un copil din Madeira."



Ronaldo isi incheie textul cu multumiri adresate celor care l-au sustinut, colegilor, adversarilor si suporterilor, precum si familiei si prietenilor sai.

Finalul spulbera practic orice zvon legat de plecarea lui Ronaldo de la Juventus: "Abia astept urmatoarele meciuri si urmatoarele provocari. Urmatoarele recorduri si urmatoarele trofee. Credeti-ma, povestea asta e departe de final. Viitorul incepe maine si mai sunt multe de castigat cu Juventus si cu Portugalia. Veniti cu mine in calatoria asta!"

Mesajul lui Ronaldo pe Facebook: