"Inainte de venirea lui jucam finale, acum suntem eliminati in optimi!" Cristiano Ronaldo, criticat DUR de fostul presedinte al lui Juventus

Transferat in 2018 de la Real Madrid in schimbul a 130 de milioane de euro, jucatorul portughez a fost aspru criticat dupa eliminarea din Liga Campionilor.

In ciuda hattrick-ului reusit in ultima partida de campionat, Ronaldo a fost criticat de fostul presedinte al echipei italiene, Luciano Moggi. Fostul conducator al lui Juventus a vorbit despre venirea atacantului la Juventus si impactul acestuia, care a fost irelevant in opinia sa.

"Ronaldo, care a devenit pentru toata lumea un tap ispasitor, a vrut sa arate ce mare jucator este si ca nu trebuie criticat. A dat trei goluri, dar dupa fiecare reusita contra lui Cagliari si-a dus mana la ureche pentru a le spune tuturor ca nu au dreptate. Nimeni nu contesta ca e un mare jucator, dar nici el nu trebuie sa se supere daca strambam din nas pentru ca a fost bresa de la golul de 2-2 prin care Porto a obtinut calificarea. A gresi este omeneste. Am fost printre cei care s-au opus cumpararii lui din cauza ca impovara financiar clubul si pentru ca avea 34 de ani.

Cei care l-au adus au fost de alta parere si au demarat o afacere care a adus beneficii imaginii fotbalului italian pentru ca se vorbeste mereu despre el. Ar trebui sa precizez ca Juve a castigat aceleasi titluri ca atunci cand CR7 era la Madrid. Inainte de venirea lui, jucam finale, acum suntem eliminati in optimi. Fanii sunt patimasi si il considera principalul vinovat, desi nu e asa. Dar dreptu de a critica este unul inalienabil, iar Cristiano trebuie sa accepte criticile, asa cum primeste laudele", a fost mesajul fostului presedinte de la Juventus.

Ronaldo a reusit in actualul sezon sa marcheze 30 de goluri si sa ofere 4 assist-uri, in 33 de partide jucate, insa Juventus se afla pe locul 3 in Serie A, la 10 puncte de liderul Inter, care are un meci mai mult jucat. Totusi, campioana Italiei a reusit sa ajunga in finala Cupei, trofeu care reprezinta cea mai buna sansa a echipei sa castige ceva in actualul sezon.