Cum a arătat statistica meciului cu Macedonia. Adversarii, superiori la toate capitolele importante

România a obținut doar un punct la Skopje și nu a profitat de egalul Armeniei cu Liechtenstein.

Senzația ochiometrică că Macedonia de Nord a dominat ostilitățile este întărită de statistica meciului. Gazdele au avut o posesie mai bună, mai multe șuturi spre și pe poartă, mai multe pase și mai multe pase complete, au recuperat mai multe mingi și au făcut mai multe tackle-uri. Singurele capitole la care am fost egali au fost cornerele, ambele echipe având două pe parcursul meciului, ofsaidurile, câte trei pentru fiecare, și barele, zero pentru cele două combatante, iar mai buni am fost doar la paradele portarului și la acțiunile de poartă blocate, care pot fi trecute și la lucruri negative.

Statistica meciului Macedonia de Nord - România 0-0 :

Șuturi spre poartă - 14 / 7

Șuturi pe poartă - 6 / 2

Centrări - 16 / 12

Acțiuni de poartă blocate - 0 / 4

Bare - 0 / 0

Mingi apărate de portar - 2 / 6

Cornere - 2 / 2

Ofsaiduri - 3 / 3

Posesie - 57% / 43%

Acuratețea paselor - 78% / 75%

Pase încercate - 484 / 361

Pase complete - 378 / 271

Media de pase legate - 4 / 3

Mingi recuperate - 35 / 34

Tackle - 6 / 4

Faulturi comise - 14 / 11

Cartonașe galbene - 3 (Ristovski 27, Kostandinov 71, Musliu 85) / 1 (Nedelcu 14)

Echipele folosite la acest meci

MACEDONIA DE NORD: 1. Stole Dimitrievski - 13. Stefan Ristovski (cpt.), 14. Darko Velkovski (4. Kire Ristevski min. 64), 6. Visar Musliu, 8. Ezgjan Alioski - 20. Stefan Spirovski (9. Aleksandar Trajkovski min. 78), 10. Enis Bardhi (3. Stefan Așkovski min. 90), 7. Elif Elmas - 21. Tihomir Kostadinov, 19. Milan Ristovski (18. Adis Jahovici min. 64), 11. Darko Cirlinov (16. Boban Nikolov min. 78)

Rezerve neutilizate: 12. Dejan Iliev, 22. Damjan Șișkovski - 2. Todor Todoroski, 5. Nikola Serafimov, 15. Jani Atanasov, 17. Daniel Avramovski, 23. Bojan Miovski

Selecționer: Blagoja Milevski

ROMÂNIA: 1. Florin Niță - 2. Andrei Rațiu, 6. Vlad Chiricheș (cpt.), 5. Ionuț Nedelcearu, 22. Mario Camora - 23. Nicolae Stanciu, 14. Dragoș Nedelcu (18. Răzvan Marin min. 63), 8. Alexandru Cicâldău - 20. Dennis Man, 9. Jovan Markovici (7. Andrei Cordea min. 63), 13. Deian Sorescu (11. Marius Marin min. 74)

Rezerve neutilizate: 12. Andrei Vlad - 3. Alin Toșca, 4. Cristian Manea, 17. Adrian Rus, 19. Darius Olaru, 21. Virgil Ghiță

Selecționer: Mirel Rădoi

Toate rezultatele din această etapă:

Armenia - Liechtenstein 1-1

Islanda - Germania 0-4

Macedonia de Nord - România 0-0

Clasamentul Grupei J:

1. Germania 15p (+15)

2. Armenia 11p (-2)

3. România 10p (+3)

4. Macedonia de Nord 9p (+5)

5. Islanda 4p (-8)

6. Liechtenstein 1p (-13)

Meciurile pe care le mai are de jucat România:

Germania - România (8 octombrie)

România - Armenia (11 octombrie)

România - Islanda (11 noiembrie)

Liechtenstein - România (14 noiembrie)