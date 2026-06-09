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Gigi Becali a anunțat că FCSB s-a înțeles cu Csikszereda pentru transferul brazilianului Anderson Ceara (27 de ani).

Anderson Ceara, transferat de Gigi Becali la FCSB

Becali va plăti 500.000 de euro către clubul din Miercurea Ciuc, care va păstra și 25% dintr-un viitor transfer.

Ceara va avea un contract pe doi ani, cu salariu lunar de 15.000 de euro, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani. Dacă se va ridica la nivelul așteptărilor, Ceara va primi o mărire de 5.000 de euro la prelungire.

„A rămas transfer de 500.000 de euro. Acum cred că s-a semnat între timp. Gata, ne-am înțeles! A rămas 25% dintr-un viitor transfer, indiferent de cât a rămas din diferență. Nu minim 300.000 de euro cum voiau ei, nu mai există un minim.

Cu jucătorul ne-am înțeles deja, totul e în regulă. Nu am dat niciun ban la impresar. Habar nu am cât am dat la semnătură, nu știu detalii. Ne-am înțeles repede la semnătură. Cât a vrut atât i-am dat. 15.000 de euro pe lună i-am dat pe doi ani și încă doi cu 20.000 de euro, dacă vrem noi. Eu nu mai iau jucători, ca să mă păcălesc.

Becali, despre Ceara: „Probabil o să joace bandă dreaptă”

Până acum luam pe un an, dar nu a vrut el și îmi place jucătorul. Probabil o să joace bandă dreaptă, unde noi nu avem și e postul lui. În partea dreaptă noi nu aveam. Nu aveam dublură, dacă nu era Miculescu cu cine jucam? Bine, Toma, dar eu vorbeam de cupele europene”, a declarat Gigi Becali, la televiziunea Digi Sport.

Anderson Ceara vine după o stagiune excelentă în SuperLiga, unde a strâns șapte goluri și opt pase decisive în 40 de apariții pe teren.

Fotbalistul acoperă eficient atât poziția de coordonator, cât și banda dreaptă, un profil considerat ideal pentru sistemul tactic al celor de la FCSB.